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Posted 11 октября, 07:35

Published 11 октября, 07:35

Modified 11 октября, 07:37

Updated 11 октября, 07:37

В Новосибирске остановили подъемные краны на заводе

Работу кранов заблокировали на заводе Кузьмина в Новосибирске — в чем причина

11 октября 2024, 07:35
Фото: 1MI
В Новосибирске остановили подъемные краны на заводе
В Новосибирске в ходе проверки Ростехнадзора обнаружили 73 нарушения требований безопасности, рассказали в пресс-службе областного судебного департамента.

В Новосибирске суд на 90 дней приостановил работу кранов на складе завода имени Кузьмина. В конце сентября в связи с недавним несчастным случаем на предприятии специалисты Ростехнадзора провели проверку, рассказали в пресс-службе областного судебного департамента.

По результатам проверки обнаружено 73 нарушений правил безопасности. Специалисты ведомства заявили, что работа мостовых и автомобильных кранов, а также подъемника с платформой с нарушениями может стать причиной аварии или несчастного случая.

На заседании в суде Ленинского района представитель завода имени Кузьмина заявил, что нарушения частично устранены, а остановка кранов нанесет материальный ущерб предприятию. Тем не менее суд решил приостановить эксплуатацию опасного оборудования, срок исчисляется со дня проверки — с 30 сентября.

Напомним, в Новосибирске строителей элитного дома поймали на использовании дешевых материалов.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Авария#Проверка#Ростехнадзор#Нарушения безопасности
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