Работу кранов заблокировали на заводе Кузьмина в Новосибирске — в чем причина

Posted 11 октября, 07:35
Published 11 октября, 07:35
Modified 11 октября, 07:37
Updated 11 октября, 07:37
В Новосибирске суд на 90 дней приостановил работу кранов на складе завода имени Кузьмина. В конце сентября в связи с недавним несчастным случаем на предприятии специалисты Ростехнадзора провели проверку, рассказали в пресс-службе областного судебного департамента.
По результатам проверки обнаружено 73 нарушений правил безопасности. Специалисты ведомства заявили, что работа мостовых и автомобильных кранов, а также подъемника с платформой с нарушениями может стать причиной аварии или несчастного случая.
На заседании в суде Ленинского района представитель завода имени Кузьмина заявил, что нарушения частично устранены, а остановка кранов нанесет материальный ущерб предприятию. Тем не менее суд решил приостановить эксплуатацию опасного оборудования, срок исчисляется со дня проверки — с 30 сентября.
Напомним, в Новосибирске строителей элитного дома поймали на использовании дешевых материалов.