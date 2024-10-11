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Posted 11 октября, 06:19

Published 11 октября, 06:19

Modified 11 октября, 06:21

Updated 11 октября, 06:21

Имя Тарана неоднократно фигурировало в материалах уголовных дел

Рейдерство, уголовные дела, вечеринки с моделями: кто такой олигарх Эдуард Таран

11 октября 2024, 06:19
Фото: ratm.ru
Имя Тарана неоднократно фигурировало в материалах уголовных дел

Как скандальный олигарх из Новосибирска Эдуард Таран создал бизнес-империю

Предприниматель начинал с угольного бизнеса в 90-е — изучаем биографию одного из самых известных новосибирских предпринимателей.

Задержанный в пятницу, 11 октября, в Москве глава РАТМ-холдинга Эдуард Таран после окончания НЭТИ и службы в армии в 1989 году пришел на работу в Фонд молодежной инициативы при заводе «ПромСтальКонструкция». Подобные структуры были призваны развивать новый перестроечный бизнес, и Таран изрядно в этом преуспел.

С чего началась империя олигарха

Началом создания огромного холдинга можно считать 1992 год, когда предприимчивый молодой человек создает «Региональную ассоциацию топливных материалов», отсюда и аббревиатура РАТМ.

Компания торговала углем из Кузбасса и за короткое время стала одним из самых крупных угольных трейдеров в Сибири. РАТМ поставлял топливо для нужд Минобороны, МВД, РАО «ЕЭС». Это принесло бизнесмену не только значительный капитал, но и самое главное, знакомство с влиятельными людьми. По мнению наблюдателей, именно это и стало ключевым фактором построения крупного разноотраслевого холдинга.

Рейдерство и бизнес-войны

В 2001 Таран становится президентом промышленно-коммерческой группы РАТМ, которая начинает брать под контроль крупные предприятия. Один из самых громких скандалов — получение крупного пакет акций завода «Искитимцемент». Предполагается, что здесь как раз бизнесмену и помогли его связи в коридорах региональной власти.

Затем были попытки захвата ОАО «Ангарскцемент», в ходе которого на предприятии появлялись вооруженные люди, получение контроля над ОАО «Алтайский трактор», который команда Тарана в 2005 году довела до банкротства.

Но один из самых успешных проектов холдинга — компания «Сибирское стекло», созданная на базе завода «Экран». В советское время на предприятии выпускали кинескопы, а Таран переориентировал его на производство стеклянных бутылок. Сейчас завод считается крупнейшим производителем стеклотары за Уралом.

Производство бутылок на заводе «Экран»Производство бутылок на заводе «Экран»
Производство бутылок на заводе "Экран"Производство бутылок на заводе "Экран"
Производство бутылок на заводе "Экран"Производство бутылок на заводе "Экран"
Производство бутылок на заводе "Экран"Производство бутылок на заводе "Экран"
Производство бутылок на заводе "Экран"Производство бутылок на заводе "Экран"
Производство бутылок на заводе «Экран». Фото: Артем Шершнев. atas.info

Еще одним флагманом РАТМ-Холдинга было оборонное предприятие АО «Ростовский оптико-механический завод», однако осенью 2023 по требованию Генпрокуратуры акции завода были возвращены государству.

Скандалы и уголовные дела Тарана

В 2010 году Таран был задержан в аэропорту Шереметьво, когда он возвращался из Ниццы, по подозрению в даче взятки высокопоставленному силовику. Якобы, тот за 1 млн рублей должен был помочь РАТМу в получении полного контроля над «Ангарскцементом». Против бизнесмена завели уголовное дело и поместили его в СИЗО. Однако через месяц меру пресечения заменяют на домашний арест, а после уголовное дело, построенное на показателях единственного свидетеля, разваливается. Основной свидетель заявил, что оговорил Тарана под давлением следователя.

Два уголовных дела по факту неуплаты налогов были возбуждены в 2018 году. Следствие считало, что продажа «Ростеху» 24% акций оборонного Лыткаринского завода оптического стекла через оффшорные компании нанесла ущерб государство в размере около 150 млн рублей.

В конце 2019 оба дела были закрыты. В СМИ писали, что определенные усилия к этому приложил Андрей Лелеко, занимавший тогда пост руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области.

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В светской жизни Новосибирска в 2000-е Таран прославился шумными кутежами в ночных клубах, где он неизменно появлялся в окружении девушек модельной внешности. Аналогичные вечеринки бизнесмен устраивал для своих знакомых на Лазурном берегу.

Глава Федерации футбола Новосибирской области

В 2016 году Эдуард Таран был избран главой Новосибирской областной федерации футбола. С тех пор его дважды переизбирали на эту должность. Возможно, его интерес к футболу связан с тем, что РАТМ — основной акционер стадиона «Спартак» в центре города, который служит базой футбольного клуба «Сибирь».

С 2016 года Таран говорил по планах строительства нового футбольного стадиона на окраине города, мол, «Спартак» давно устарел. Эксперты связывали такую заботу о спорте с желанием застроить земельный участок, на котором стоит «Спартак». Городским властям приходилось постоянно отрицать возможность жилищного строительства на месте спортивного объекта.

Громкий скандал спровоцировало заявление Тарана, сделанное в мае 2024, о строительстве стадиона в пойме Оби, рядом с ЛДС «Сибирь-Арена». Это противоречило как Генплану города, так и результатам публичных слушаний. Однако бизнесмен в свойственной ему манере сообщил, что все вопросы с нужными людьми решены и сейчас идет процесс выбора подрядчика для возведения футбольной арены. При этом в мэрии сообщили, что обращений за получением разрешения на подобное строительство не было.

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