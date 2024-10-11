Рейдерство, уголовные дела, вечеринки с моделями: кто такой олигарх Эдуард Таран

В 2010 году Таран был задержан в аэропорту Шереметьво, когда он возвращался из Ниццы, по подозрению в даче взятки высокопоставленному силовику. Якобы, тот за 1 млн рублей должен был помочь РАТМу в получении полного контроля над «Ангарскцементом». Против бизнесмена завели уголовное дело и поместили его в СИЗО. Однако через месяц меру пресечения заменяют на домашний арест, а после уголовное дело, построенное на показателях единственного свидетеля, разваливается. Основной свидетель заявил, что оговорил Тарана под давлением следователя.