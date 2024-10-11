Рейдерство, уголовные дела, вечеринки с моделями: кто такой олигарх Эдуард Таран

Posted 11 октября, 06:19
Published 11 октября, 06:19
Modified 11 октября, 06:21
Updated 11 октября, 06:21
Задержанный в пятницу, 11 октября, в Москве глава РАТМ-холдинга Эдуард Таран после окончания НЭТИ и службы в армии в 1989 году пришел на работу в Фонд молодежной инициативы при заводе «ПромСтальКонструкция». Подобные структуры были призваны развивать новый перестроечный бизнес, и Таран изрядно в этом преуспел.
Началом создания огромного холдинга можно считать 1992 год, когда предприимчивый молодой человек создает «Региональную ассоциацию топливных материалов», отсюда и аббревиатура РАТМ.
Компания торговала углем из Кузбасса и за короткое время стала одним из самых крупных угольных трейдеров в Сибири. РАТМ поставлял топливо для нужд Минобороны, МВД, РАО «ЕЭС». Это принесло бизнесмену не только значительный капитал, но и самое главное, знакомство с влиятельными людьми. По мнению наблюдателей, именно это и стало ключевым фактором построения крупного разноотраслевого холдинга.
В 2001 Таран становится президентом промышленно-коммерческой группы РАТМ, которая начинает брать под контроль крупные предприятия. Один из самых громких скандалов — получение крупного пакет акций завода «Искитимцемент». Предполагается, что здесь как раз бизнесмену и помогли его связи в коридорах региональной власти.
Затем были попытки захвата ОАО «Ангарскцемент», в ходе которого на предприятии появлялись вооруженные люди, получение контроля над ОАО «Алтайский трактор», который команда Тарана в 2005 году довела до банкротства.
Но один из самых успешных проектов холдинга — компания «Сибирское стекло», созданная на базе завода «Экран». В советское время на предприятии выпускали кинескопы, а Таран переориентировал его на производство стеклянных бутылок. Сейчас завод считается крупнейшим производителем стеклотары за Уралом.
Еще одним флагманом РАТМ-Холдинга было оборонное предприятие АО «Ростовский оптико-механический завод», однако осенью 2023 по требованию Генпрокуратуры акции завода были возвращены государству.
В 2010 году Таран был задержан в аэропорту Шереметьво, когда он возвращался из Ниццы, по подозрению в даче взятки высокопоставленному силовику. Якобы, тот за 1 млн рублей должен был помочь РАТМу в получении полного контроля над «Ангарскцементом». Против бизнесмена завели уголовное дело и поместили его в СИЗО. Однако через месяц меру пресечения заменяют на домашний арест, а после уголовное дело, построенное на показателях единственного свидетеля, разваливается. Основной свидетель заявил, что оговорил Тарана под давлением следователя.
Два уголовных дела по факту неуплаты налогов были возбуждены в 2018 году. Следствие считало, что продажа «Ростеху» 24% акций оборонного Лыткаринского завода оптического стекла через оффшорные компании нанесла ущерб государство в размере около 150 млн рублей.
В конце 2019 оба дела были закрыты. В СМИ писали, что определенные усилия к этому приложил Андрей Лелеко, занимавший тогда пост руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области.
В светской жизни Новосибирска в 2000-е Таран прославился шумными кутежами в ночных клубах, где он неизменно появлялся в окружении девушек модельной внешности. Аналогичные вечеринки бизнесмен устраивал для своих знакомых на Лазурном берегу.
В 2016 году Эдуард Таран был избран главой Новосибирской областной федерации футбола. С тех пор его дважды переизбирали на эту должность. Возможно, его интерес к футболу связан с тем, что РАТМ — основной акционер стадиона «Спартак» в центре города, который служит базой футбольного клуба «Сибирь».
С 2016 года Таран говорил по планах строительства нового футбольного стадиона на окраине города, мол, «Спартак» давно устарел. Эксперты связывали такую заботу о спорте с желанием застроить земельный участок, на котором стоит «Спартак». Городским властям приходилось постоянно отрицать возможность жилищного строительства на месте спортивного объекта.
Громкий скандал спровоцировало заявление Тарана, сделанное в мае 2024, о строительстве стадиона в пойме Оби, рядом с ЛДС «Сибирь-Арена». Это противоречило как Генплану города, так и результатам публичных слушаний. Однако бизнесмен в свойственной ему манере сообщил, что все вопросы с нужными людьми решены и сейчас идет процесс выбора подрядчика для возведения футбольной арены. При этом в мэрии сообщили, что обращений за получением разрешения на подобное строительство не было.