Резкий рост цен на молочный продукты фиксируют в Новосибирской области

Особенно заметно подорожание сыра, творога и сливочного масла. Согласно данным Новосибирскстата, на начало октября 1 килограмм сливочного масла стоит в среднем 1089 рублей, что на 13 рублей дороже, чем на прошлой неделе, и на 222 рубля больше по сравнению с началом года. Цена творога увеличилась на 42 рубля с начала года и теперь составляет 438 рублей за килограмм, а килограмм сыра стоит около 793 рублей — на 44 рубля дороже по сравнению с январем.