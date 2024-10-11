Резкий рост цен на молочный продукты фиксируют в Новосибирской области

Posted 11 октября, 08:00
Published 11 октября, 08:00
Modified 11 октября, 08:02
Updated 11 октября, 08:02
Особенно заметно подорожание сыра, творога и сливочного масла. Согласно данным Новосибирскстата, на начало октября 1 килограмм сливочного масла стоит в среднем 1089 рублей, что на 13 рублей дороже, чем на прошлой неделе, и на 222 рубля больше по сравнению с началом года. Цена творога увеличилась на 42 рубля с начала года и теперь составляет 438 рублей за килограмм, а килограмм сыра стоит около 793 рублей — на 44 рубля дороже по сравнению с январем.
Эксперты связывают рост цен на молочные продукты с несколькими факторами. Так, увеличилась себестоимость производства молока-сырья, что отразилось на рынке. Также возросли затраты на фруктовые добавки, упаковку и логистику. Ключевая ставка и дефицит кадров также внесли свой вклад в удорожание.
Еще одна проблема — сокращение ассортимента молочной продукции, особенно региональных производителей. Многие местные компании были вынуждены уменьшить размер упаковок, и теперь стандартом становится пачка сливочного масла весом 150 граммов. Кроме того, снижение поголовья коров в Новосибирской области также влияет на доступность местной молочной продукции. За 2023 год поголовье дойного стада сократилось на 8000 голов, что стало причиной сокращения объемов производства молока.