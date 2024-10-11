Робот Николай стал записывать новосибирцев к врачу через ВКонтакте

С его помощью можно записаться на прием к врачу, уточнить или отменить запись, вызвать врача на дом, а также можно получить консультацию о том, как прикрепиться к поликлинике и оформить полис ОМС, как открыть больничный и обратиться за льготными лекарствами, как получить справку, направление к врачу и результаты анализов, пройти медицинскую комиссию, получить помощь при острой зубной боли.