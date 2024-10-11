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Posted 11 октября, 05:06

Published 11 октября, 05:06

Modified 11 октября, 05:08

Updated 11 октября, 05:08

Записаться на прием к врачу стало проще

Робот Николай стал записывать новосибирцев к врачу через ВКонтакте

11 октября 2024, 05:06
Фото: 1MI
Записаться на прием к врачу стало проще
Цифровой помощник научился взаимодействовать с новосибирцами через мессенджер ВКонтакте. Создание новых электронных форматов и процесс перехода на них соответствуют реализации национальной цели «Цифровая трансформация». Ее достижение находится на контроле Минцифры региона.

Сервис предназначен для повышения качества оказания и доступности медицинских услуг и позволяет в круглосуточном режиме получить необходимую информацию за 1-2 минуты, минуя ожидание ответа оператора на линии 122. Медицинский чат-бот доступен в социальной сети по ссылке.

С его помощью можно записаться на прием к врачу, уточнить или отменить запись, вызвать врача на дом, а также можно получить консультацию о том, как прикрепиться к поликлинике и оформить полис ОМС, как открыть больничный и обратиться за льготными лекарствами, как получить справку, направление к врачу и результаты анализов, пройти медицинскую комиссию, получить помощь при острой зубной боли.

«В официальных госпабликах Новосибирской области 2,6 миллиона подписчиков. Социальные сети сегодня не только средство общения с близкими и источник развлекательного контента, но и удобный канал взаимодействия с госорганами. Мы переходим на те площадки, которые наиболее удобны жителям региона для коммуникации и оперативного информирования», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В августе внедрен новый сервис проактивного уведомления граждан во ВКонтакте о предстоящей записи на прием к врачу с возможностью подтверждения, переноса или отмены записи. За 1,5 месяца работы направлено более 45 тысяч уведомлений. Такой интерактивный сервис позволил снизить нагрузку операторов единой регистратуры и высвободить в сетке расписания врачей более 1,5 тысяч слотов времени за счет переноса или отмены записи.

Сегодня записаться на прием к врачу жители региона могут в разделе «Моё здоровье» на Госуслугах. Также запись осуществляется по единому многоканальному телефону 122, на портале единой электронной регистратуры Новосибирской области, в мобильном приложении «Запись на прием к врачу. Новосибирская область».

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