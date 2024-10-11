«Рожать то не от кого»: люди эмоционально высказались о налоге на бездетность

Инициатором налога на бездетность выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев, который призвал вернуться к практике СССР, где налог на бездетность действовал с 1941 по 1992 год. Гурулев считает, что налог на бездетность может стать действенным инструментом в борьбе с демографическим кризисом, который остро стоит перед Россией. По его мнению, поступления от налога можно направить на поддержку детских домов, сирот и многодетных семей.