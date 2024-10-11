«Рожать то не от кого»: люди эмоционально высказались о налоге на бездетность

Posted 11 октября, 07:50
Published 11 октября, 07:50
Modified 11 октября, 07:52
Updated 11 октября, 07:52
Инициатором налога на бездетность выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев, который призвал вернуться к практике СССР, где налог на бездетность действовал с 1941 по 1992 год. Гурулев считает, что налог на бездетность может стать действенным инструментом в борьбе с демографическим кризисом, который остро стоит перед Россией. По его мнению, поступления от налога можно направить на поддержку детских домов, сирот и многодетных семей.
Уже называют и примерные цифры — сколько мог бы составлять налог на бездетность. По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца целесообразный размер налога должен составлять от 30 до 40 тысяч в год с человека. После этого заявления пользователи Сети полностью раскритиковали эту идею.
Реакция среди жителей Новосибирска на предложение налога на бездетность оказалась весьма однозначной. Причем возмущаются данной инициативой и те, у кого нет детей, у кого они есть, а также те, кто когда-нибудь планирует их завести.
Многие заявляют, что не собираются платить за чужих детей, считая идею абсурдной и оскорбительной.
«Раз уж хотят ввести такой налог, то может все же это не сумма должна быть, а процент от дохода?»
«Да почему же я должен платить за чужих детей, что за дичь. **** [сходить в туалет на] такого законотворца, и на мороз».
«У меня пять детей, и ни одна **** [особь] не предложила мне какие-нибудь приколюхи. И пособия всякие мне не положены. А как кто-о не может родить, сразу денег дай!»
Некоторые уверены, что такая высокая сумма налога установлена специально для того, чтоб позже ее снизить, и граждане успокоились.
«Позорную пенсионную реформу наши люди проглотили. И эту дичь проглотят».
«Обычная практика же. Сначала заявить, что новый налог будет 100500 тысяч в месяц, а когда народ взвоет, сказать „ок“ — налог „всего“ 3 тысячи с носа. Народ выдохнет и пойдет в кассу».
Возмущенные нашлись и среди тех, кто пока не имеет детей, но планирует их.
«Сначала они мне в мои школьные годы рассказывали, что если я рожу ребенка, то государство мне ничего не должно. Затем не удосужились воспитать для моего поколения девочек нормальное поколение мальчиков, которые бы были ориентированы на семью. Теперь они требуют от меня рожать. А я бы и хотела, только мне не от кого. В поколении 30-40 крайне низок процент адекватных мужчин, а от алкаша и дебила, не способного работать, рожать не собираюсь».
«И что теперь мне нужно второго сразу рожать, а потом третьего и так далее? Нормальная семья двое детей? А если мать одна то как быть? А если отец на СВО, тоже платить налог? А если у некоторых финансы или свои причины чтоб не заводить детей, может они хотят стабильности, свое жилье и так далее».
Некоторые горожане традиционно стали «кидать палки» в чиновников и депутатов.
«Государственная дура еще ни одного хорошего закона не придумала. Похоже там сидят одни идиоты».
«Вот у моего бывшего мужа долг по алиментам уже около миллиона рублей, с этим депутаты планировать что-то делают? Или потому, что у меня один ребенок, я еще государству останусь должна?»
«Кто его выбрал? Надо сделать налог на глупость депутатов. Предлагаю назначить налог в размере миллиона рублей в месяц».
Многие жители города подчеркивали, что важнее было бы создавать условия для комфортной жизни с детьми — развивать инфраструктуру, поддерживать работающих родителей, повышать уровень жизни, а не вводить новые налоги.
Союз отцов в Новосибирске один из немногих, кто поддержал идею налога на бездетность. Некоторые общественные деятели региона видят в этой мере способ улучшить демографическую ситуацию. Глава Союза отцов Сергей Майоров считает, что налог на бездетность будет способствовать выравниванию экономических условий для многодетных семей и одиноких граждан.
«Семьи с тремя и более детьми нуждаются в значительно большем финансовом обеспечении, чем бездетные граждане. Логично, чтобы налог на бездетность направлялся на поддержку таких семей», — заявил Майоров.
Сергей Майоров считает, что введение подобного налога не будет являться принуждением к деторождению. Если у человека нет желания иметь детей, он может не заводить их, но при этом будет обязан платить налог.