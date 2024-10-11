«СберТройка» в Новосибирске: сколько стоит и как оформить

Posted 10 октября, 23:34
Published 10 октября, 23:34
Modified 10 октября, 23:34
Updated 10 октября, 23:34
Стандартная карта предназначена для всех жителей региона, не имеющих льгот. По ней можно подключить безлимитный тариф, который обойдётся в 2650 рублей и позволит свободно пользоваться транспортом в течение месяца. Пополнение баланса доступно через кассы и банкоматы Сбербанка, а также в личном кабинете на сайте «СберТройка».
Для школьников карта «СберТройка» предоставит скидку 50% на проезд в муниципальном общественном транспорте. Пополнять счёт нужно будет как минимум один раз в восемь месяцев, иначе карта потеряет свою активность. Студенты смогут выбрать один из двух тарифов: «Экономный» со скидкой 50% или «Безлимитный», позволяющий неограниченно пользоваться транспортом.
Пока массовая выдача карт ещё не началась, но проект готовится к полному запуску. Новые турникеты и инфраструктура уже устанавливаются, а скоро новосибирцы смогут протестировать систему. Ожидается, что карта «СберТройка» станет основным проездным документом для большинства жителей, предоставив удобство и гибкие условия для всех категорий граждан.
Социальные карты предназначены для новосибирцев, которые имеют право на бесплатный проезд. Позже их можно будет получить, предоставив необходимые документы. В случае утери карту можно восстановить в центрах обслуживания.
Оформить транспортные карты можно будет в центрах обслуживания и отделениях Сбербанка. Адреса уже опубликованы на официальном сайте проекта.