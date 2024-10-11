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Posted 10 октября, 23:34

Published 10 октября, 23:34

Modified 10 октября, 23:34

Updated 10 октября, 23:34

Тройку запустят в Новосибирске

«СберТройка» в Новосибирске: сколько стоит и как оформить

10 октября 2024, 23:34
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Тройку запустят в Новосибирске

Опубликованы тарифы транспортных карт «СберТройка» в Новосибирске

Жители Новосибирской области смогут воспользоваться новыми транспортными картами «СберТройка», которые начнут действовать в скором времени. Уже обнародованы тарифы и условия для различных категорий пользователей.

Тарифы карт «Тройка»

Стандартная карта для всех

Стандартная карта предназначена для всех жителей региона, не имеющих льгот. По ней можно подключить безлимитный тариф, который обойдётся в 2650 рублей и позволит свободно пользоваться транспортом в течение месяца. Пополнение баланса доступно через кассы и банкоматы Сбербанка, а также в личном кабинете на сайте «СберТройка».

Скидки для школьников и студентов

Для школьников карта «СберТройка» предоставит скидку 50% на проезд в муниципальном общественном транспорте. Пополнять счёт нужно будет как минимум один раз в восемь месяцев, иначе карта потеряет свою активность. Студенты смогут выбрать один из двух тарифов: «Экономный» со скидкой 50% или «Безлимитный», позволяющий неограниченно пользоваться транспортом.

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Где и как получить карту

Старт программы и будущее внедрение

Пока массовая выдача карт ещё не началась, но проект готовится к полному запуску. Новые турникеты и инфраструктура уже устанавливаются, а скоро новосибирцы смогут протестировать систему. Ожидается, что карта «СберТройка» станет основным проездным документом для большинства жителей, предоставив удобство и гибкие условия для всех категорий граждан.

Как можно будет получить карту

Социальные карты предназначены для новосибирцев, которые имеют право на бесплатный проезд. Позже их можно будет получить, предоставив необходимые документы. В случае утери карту можно восстановить в центрах обслуживания.

Где можно будет оформить карту

Оформить транспортные карты можно будет в центрах обслуживания и отделениях Сбербанка. Адреса уже опубликованы на официальном сайте проекта.

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