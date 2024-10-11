«СберТройка» в Новосибирске: сколько стоит и как оформить

Стандартная карта предназначена для всех жителей региона, не имеющих льгот. По ней можно подключить безлимитный тариф, который обойдётся в 2650 рублей и позволит свободно пользоваться транспортом в течение месяца. Пополнение баланса доступно через кассы и банкоматы Сбербанка, а также в личном кабинете на сайте «СберТройка».