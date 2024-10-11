Суд в Новосибирске смягчил приговор полицейским по делу о незаконной миграции

Posted 10 октября, 22:22
Published 10 октября, 22:22
Modified 10 октября, 22:22
Updated 10 октября, 22:22
Андрей Ражев, бывший сотрудник МВД, первоначально получил приговор в виде семи с половиной лет строгого режима за взяточничество и участие в организации незаконного въезда иностранцев. Однако в процессе апелляции суд пересмотрел его действия и сократил наказание до трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Также из обвинений, предъявленных Ражеву и его подельникам — Махабат Мадрахимовой, Роману Безуглову и Асель Бейшенбаевой — был исключен пункт о «организации незаконного въезда иностранцев». Мадрахимова и другие соучастники получили условные сроки, которые сопровождаются испытательными периодами.
Это решение было принято в результате апелляционного рассмотрения, инициированного как прокуратурой, так и защитой осужденных. Прокуратура выступала за ужесточение наказания, в то время как адвокаты настаивали на оправдательном приговоре для своих клиентов.