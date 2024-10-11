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Posted 10 октября, 22:22

Published 10 октября, 22:22

Modified 10 октября, 22:22

Updated 10 октября, 22:22

Суд прошел в Новосибирске

Суд в Новосибирске смягчил приговор полицейским по делу о незаконной миграции

10 октября 2024, 22:22
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Суд прошел в Новосибирске
Новосибирский областной суд смягчил приговор по делу о незаконной миграции, ранее вынесенный бывшему сотруднику МВД Андрею Ражеву и его подельникам, сообщили в судебном департаменте.

Андрей Ражев, бывший сотрудник МВД, первоначально получил приговор в виде семи с половиной лет строгого режима за взяточничество и участие в организации незаконного въезда иностранцев. Однако в процессе апелляции суд пересмотрел его действия и сократил наказание до трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Также из обвинений, предъявленных Ражеву и его подельникам — Махабат Мадрахимовой, Роману Безуглову и Асель Бейшенбаевой — был исключен пункт о «организации незаконного въезда иностранцев». Мадрахимова и другие соучастники получили условные сроки, которые сопровождаются испытательными периодами.

Это решение было принято в результате апелляционного рассмотрения, инициированного как прокуратурой, так и защитой осужденных. Прокуратура выступала за ужесточение наказания, в то время как адвокаты настаивали на оправдательном приговоре для своих клиентов.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Суд#Преступление#МВД#Взяточничество#Незаконная миграция
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