Суд в Новосибирске смягчил приговор полицейским по делу о незаконной миграции

Андрей Ражев, бывший сотрудник МВД, первоначально получил приговор в виде семи с половиной лет строгого режима за взяточничество и участие в организации незаконного въезда иностранцев. Однако в процессе апелляции суд пересмотрел его действия и сократил наказание до трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.