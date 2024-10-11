Треть мигрантов в Новосибирске не может сдать тест на знание русского языка

30 процентов мигрантов, прибывающих в Новосибирск, не могут пройти тестирование на минимальное знание русского языка. Таким людям отказывают в получении соответствующего сертификата, без которого нельзя получить патент на трудовую деятельность. Требования к организации экзаменов были ужесточены весной 2024 года. Теперь право проводить тестирование имеют только государственные вузы. На территории Новосибирска этим уполномочен заниматься Томский государственный университет.