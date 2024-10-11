Треть мигрантов в Новосибирске не может сдать тест на знание русского языка

Posted 11 октября, 08:17
Published 11 октября, 08:17
Modified 11 октября, 08:33
Updated 11 октября, 08:33
30 процентов мигрантов, прибывающих в Новосибирск, не могут пройти тестирование на минимальное знание русского языка. Таким людям отказывают в получении соответствующего сертификата, без которого нельзя получить патент на трудовую деятельность. Требования к организации экзаменов были ужесточены весной 2024 года. Теперь право проводить тестирование имеют только государственные вузы. На территории Новосибирска этим уполномочен заниматься Томский государственный университет.
«Мы и по сей день выявляем категорию граждан, которые имеют сертификат, при этом уровень знаний недостаточный… Человек не имеет даже тот словарный запас, который позволяет ему обратиться с заявлением об оформлении разрешительных документов», — рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области Людмила Фоменко.
По словам предъявителя полиции, на этом основании было аннулировано более 30 сертификатов о знании русского языка.
Из-за новых требований к сдаче экзаменов в Новосибирск, в частности, не смогли приехать строители из Индии, которые должны были работать на стройке синхротрона «СКИФ». Их заменили трудовыми мигрантами из Узбекистана.