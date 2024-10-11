atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 08:17

Published 11 октября, 08:17

Modified 11 октября, 08:33

Updated 11 октября, 08:33

Знание языка — обязательное условие для получения трудового патента

Треть мигрантов в Новосибирске не может сдать тест на знание русского языка

11 октября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Знание языка — обязательное условие для получения трудового патента
Полиция выявляет приезжих, у которых есть сертификат о сдаче теста, но говорить по-русски они не умеют, рассказали в миграционной службе.

30 процентов мигрантов, прибывающих в Новосибирск, не могут пройти тестирование на минимальное знание русского языка. Таким людям отказывают в получении соответствующего сертификата, без которого нельзя получить патент на трудовую деятельность. Требования к организации экзаменов были ужесточены весной 2024 года. Теперь право проводить тестирование имеют только государственные вузы. На территории Новосибирска этим уполномочен заниматься Томский государственный университет.

«Мы и по сей день выявляем категорию граждан, которые имеют сертификат, при этом уровень знаний недостаточный… Человек не имеет даже тот словарный запас, который позволяет ему обратиться с заявлением об оформлении разрешительных документов», — рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области Людмила Фоменко.

По словам предъявителя полиции, на этом основании было аннулировано более 30 сертификатов о знании русского языка.

Из-за новых требований к сдаче экзаменов в Новосибирск, в частности, не смогли приехать строители из Индии, которые должны были работать на стройке синхротрона «СКИФ». Их заменили трудовыми мигрантами из Узбекистана.

Мигрант попытался отравить жителей Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Шесть ночлежек для мигрантов закрыли на Хилке в НовосибирскеСиловики в Новосибирске разогнали на Хилке мигрантский аулЧетыре тысячи мигрантов получили запрет на въезд в Новосибирскую область
#Новосибирск#Полиция#Мигранты#Русский язык#Экзамен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика