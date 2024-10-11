Уголовникам в СИЗО передли тонометр сюрпризом — вот, что увидели при вскрытии

Posted 11 октября, 00:31
Published 11 октября, 00:31
Modified 11 октября, 00:31
Updated 11 октября, 00:31
Во время досмотра медицинской передачи, предназначенной для одного из заключенных, сотрудники правоохранительных органов обнаружили шесть мобильных телефонов, десять сим-карт и зарядные устройства, тщательно спрятанные в корпусе тонометра. Этот медицинский аппарат должен был служить для контроля состояния здоровья осужденного, но вместо этого стал своеобразным тайником для запрещенных предметов.
По словам представителей ГУФСИН России по Новосибирской области, подобные инциденты показывают, что злоумышленники не останавливаются перед уловками, чтобы доставить запрещенные предметы в учреждения уголовно-исполнительной системы. В ведомстве настоятельно предостерегают граждан от участия в таких попытках, так как это может повлечь за собой юридическую ответственность. В настоящее время проводится проверка в отношении отправителя медицинской передачи, чтобы выяснить все обстоятельства дела.