Уголовникам в СИЗО передли тонометр сюрпризом — вот, что увидели при вскрытии

По словам представителей ГУФСИН России по Новосибирской области, подобные инциденты показывают, что злоумышленники не останавливаются перед уловками, чтобы доставить запрещенные предметы в учреждения уголовно-исполнительной системы. В ведомстве настоятельно предостерегают граждан от участия в таких попытках, так как это может повлечь за собой юридическую ответственность. В настоящее время проводится проверка в отношении отправителя медицинской передачи, чтобы выяснить все обстоятельства дела.