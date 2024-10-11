В Новосибирске ожидается рост стоимости проезда — сколько будем платить

Posted 11 октября, 04:25
Published 11 октября, 04:25
Modified 11 октября, 04:27
Updated 11 октября, 04:27
Предложение о повышении тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа в автобусах, троллейбусах, трамваях и другом муниципальном транспорте поступило от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
«К обращению приложены расчеты и материалы, обосновывающие расходы перевозчиков», — пояснили в департаменте экономики и стратегического планирования мэрии.
В горадминистрации уже начали проводить экономическую экспертизу документов на целесообразность роста стоимости проезда. После анализа будет принято соответствующее решение. Отметим, что поднять стоимость можно будет не ранее 23 декабря.
Последний раз цена выросла с 30 до 35 рублей 23 декабря 2023 года, до этого повышение было этого же числа в 2022 году. До этого стоимость проезда в трамвае и троллейбусе составляла 25 рублей, а в автобусе — 26 рублей.
Вместе с тем в Новосибирске также хотят поднять стоимость проезда в метро с 35 до 40 рублей. Новосибирское метро считается одним из дешевых, и для развития депо необходимо повышать тарифы. Отметим, что представители бизнес-элиты считают, что метрополитен необходимо развивать за счет частных инвестиций.