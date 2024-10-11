В Новосибирске провели благоустройство территории после ремонта тепловых сетей

Специалисты министерства ЖКХ и энергетики, а также представители Общественного совета при министерстве проконтролировали завершение благоустройства по улице Бориса Богаткова после замены участка магистральной теплосети протяженностью 260 м. В прошлом году здесь также модернизировали участок теплосети протяжностью 640 метров. К этой магистрали подключены 936 объектов, в том числе 528 многоквартирных домов. За последние 5 лет здесь произошло 5 дефектов с массовыми отключениями, что потребовало замены протяженных участков теплосети.