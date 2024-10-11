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Posted 11 октября, 11:05

Published 11 октября, 11:05

Modified 11 октября, 11:07

Updated 11 октября, 11:07

Горожане неоднократно жаловались на разрытые траншеи

В Новосибирске провели благоустройство территории после ремонта тепловых сетей

11 октября 2024, 11:05
Фото: nso.ru
Горожане неоднократно жаловались на разрытые траншеи
Выполнять комплексные работы по благоустройству мест проведения ремонтных работ на тепловых сетях в регионе поручил губернатор Андрей Травников. Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области контролирует ход восстановительных работ.

В городе Новосибирске находится наибольшее число таких объектов ремонта. Так, например, работы по укладке асфальта и устройству газона выполнялись на улице Бориса Богаткова, где завершилась замена большого участка магистральной теплосети 1977 года постройки.

Специалисты министерства ЖКХ и энергетики, а также представители Общественного совета при министерстве проконтролировали завершение благоустройства по улице Бориса Богаткова после замены участка магистральной теплосети протяженностью 260 м. В прошлом году здесь также модернизировали участок теплосети протяжностью 640 метров. К этой магистрали подключены 936 объектов, в том числе 528 многоквартирных домов. За последние 5 лет здесь произошло 5 дефектов с массовыми отключениями, что потребовало замены протяженных участков теплосети.

Всего, до наступления низких температур, Новосибирская теплосетевая компания планирует выполнить благоустройство после работ по замене теплосетей на 31 участке.

Замена и строительство новых теплосетей в Новосибирске в 2024 выполняется на 48 участках, общая протяженность новых коммуникаций составит 75 км.

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#Новосибирск#Ремонт#Благоустройство#Теплосети#МинЖКХ
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