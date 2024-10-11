В Новосибирске созданы уникальные условия при заключении контракта с Минобороны

О том, как улучшились условия для контрактников в Новосибирской области, рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев. Он отметил, что и федеральный центр, и на региональном уровне губернатор Андрей Травников постоянно стараются создать более привлекательные условия для военнослужащих по контракту. В том числе, это касается денежных выплат, с 1 октября общая единовременная сумма, которую получат добровольцы при заключении контракта, увеличена до 1 миллиона рублей. Выплата состоит из двух частей: федеральной в размере 400 тысяч рублей и региональной, которая решением губернатора увеличена до 600 тысяч рублей.