atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 03:34

Published 11 октября, 03:34

Modified 11 октября, 03:36

Updated 11 октября, 03:36

Единоразовая выплата увеличена до 1 млн рублей

В Новосибирске созданы уникальные условия при заключении контракта с Минобороны

11 октября 2024, 03:34
Фото: 1MI
Единоразовая выплата увеличена до 1 млн рублей
Повышенные выплаты, социальная поддержка и льготы по различным направлениям, а также возможность получить востребованную военную специальность — этими и другими преимуществами пользуются новосибирские добровольцы при заключении контракта на воинскую службу.

О том, как улучшились условия для контрактников в Новосибирской области, рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев. Он отметил, что и федеральный центр, и на региональном уровне губернатор Андрей Травников постоянно стараются создать более привлекательные условия для военнослужащих по контракту. В том числе, это касается денежных выплат, с 1 октября общая единовременная сумма, которую получат добровольцы при заключении контракта, увеличена до 1 миллиона рублей. Выплата состоит из двух частей: федеральной в размере 400 тысяч рублей и региональной, которая решением губернатора увеличена до 600 тысяч рублей.

Евгений Кудрявцев также напомнил об уникальной возможности для кандидатов на воинскую службу по контракту в Новосибирской области — получить востребованную военную специальность — оператор БПЛА.

«Мы продолжаем комплектовать подразделение беспилотно-летательной авиации именно нашими, новосибирскими, группами. У нас имеется центр для подготовки специалистов БПЛА, куда направляются только жители Новосибирской области. И эти сплоченные группы уже потом отправляются дальше служить со своими», — отметил Евгений Кудрявцев.

На все вопросы по заключению контракта ответят оперативно в любом военном комиссариате в районах Новосибирской области. Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте службапоконтракту.рф.

Служи со своими: новосибирцев зовут заключать контракт на примере земляков
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирскую разработку дрон-камикадзе «Трибунал» начали применять на СВОВ Новосибирске открыли стелу в память о бойцах СВОФизики-ядерщики из Новосибирска ушли служить на СВО
#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Минобороны#Контракт#СВО
Подпишитесь