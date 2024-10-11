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Posted 11 октября, 05:59

Published 11 октября, 05:59

Modified 11 октября, 06:01

Updated 11 октября, 06:01

В Новосибирской области работал зоопарк без лицензии

В Новосибирской области оштрафован зоопарк — какие нарушения нашли при проверке

11 октября 2024, 05:59
Фото: 1MI
В Новосибирской области работал зоопарк без лицензии

После проверки в Новосибирской области оштрафован зоопарк

После обращения зоозащитников к административной ответственности привлечена организовавшая работу зоопарка «Экзоферма» индивидуальная предпринимательница, следует из сообщения Россельхознадзора.

После гастролей в Новосибирской области передвижного зоопарка «Экзоферма» и возмущения зоозащитников организовавшая мероприятие индивидуальная предпринимательница привлечена к ответственности. Известно, что зоопарк своими методами работы успел вызвать недовольство и у жителей Кемеровской области.

В итоге после обращений граждан и общественников прокуратуры двух регионов устроили проверки. Оказалось, что лицензии, предусмотренной законом об ответственном обращении с животными, у Литвинчук не было.

Кроме того, на «Экзоферме» обнаружили множество нарушений ветеринарного законодательства. 24 ее обитателя не были идентифицированы, а у двух не было ветеринарного паспорта. За вышеперечисленные нарушения предпринимательница была оштрафована, рассказали в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Напомним, хозяйку агрессивных псов в Новосибирске оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Зоопарк#Проверка#Зоозащитники#Россельхознадзор#Экзоферма
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