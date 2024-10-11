В Новосибирской области оштрафован зоопарк — какие нарушения нашли при проверке

Кроме того, на «Экзоферме» обнаружили множество нарушений ветеринарного законодательства. 24 ее обитателя не были идентифицированы, а у двух не было ветеринарного паспорта. За вышеперечисленные нарушения предпринимательница была оштрафована, рассказали в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.