В Новосибирской области оштрафован зоопарк — какие нарушения нашли при проверке

Posted 11 октября, 05:59
Published 11 октября, 05:59
Modified 11 октября, 06:01
Updated 11 октября, 06:01
После гастролей в Новосибирской области передвижного зоопарка «Экзоферма» и возмущения зоозащитников организовавшая мероприятие индивидуальная предпринимательница привлечена к ответственности. Известно, что зоопарк своими методами работы успел вызвать недовольство и у жителей Кемеровской области.
В итоге после обращений граждан и общественников прокуратуры двух регионов устроили проверки. Оказалось, что лицензии, предусмотренной законом об ответственном обращении с животными, у Литвинчук не было.
Кроме того, на «Экзоферме» обнаружили множество нарушений ветеринарного законодательства. 24 ее обитателя не были идентифицированы, а у двух не было ветеринарного паспорта. За вышеперечисленные нарушения предпринимательница была оштрафована, рассказали в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.
Напомним, хозяйку агрессивных псов в Новосибирске оштрафовали на 100 тысяч рублей.