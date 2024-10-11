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Posted 11 октября, 03:59

Published 11 октября, 03:59

Modified 11 октября, 04:01

Updated 11 октября, 04:01

Знание цифровых технологий поможет защититься от кибермошенников

В Новосибирской области стартовала масштабная проверка цифровых компетенций

11 октября 2024, 03:59
Фото: 1MI
Знание цифровых технологий поможет защититься от кибермошенников
Новосибирская область вместе с другими регионами присоединилась ко всероссийскому проекту по проверке уровня цифровой грамотности населения «Цифровой диктант». Акция проводится в поддержку национального проекта «Цифровая экономика» и проходит по всей стране с 10 по 28 октября.

Правительство Новосибирской области организует несколько региональных офлайн-площадок на базе вузов и колледжей, которые готовят специалистов ИТ-направлений. Старт проекту дан 10 октября в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики. В мероприятии принял участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, который поприветствовал участников и сам прошел тестирование.

«Повышение цифровой грамотности — один из приоритетов и правительства Новосибирской области. По поручению губернатора Андрея Александровича Травникова регион усилил профилактическую работу, информирование населения, направленное на борьбу с кибермошенниками. Чем больше будет информации по этой теме, тем лучше. Мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана, еженедельный ущерб от их деятельности в регионе приближается к ста миллионам рублей», — подчеркнул Сергей Цукарь.

Тестирование включает вопросы в сферах цифрового потребления, цифровых компетенций, цифровой безопасности, цифровых технологий, финансовой киберграмотности. Задания диктанта разработаны с учетом разных возрастных категорий — для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Акция дает возможность узнать свой уровень цифровых компетенций и пройти работу над ошибками, а также сформировать личную стратегию развития недостающих знаний и навыков. На основе результатов тестирования будет определен индекс цифровой грамотности населения России.

11 октября акция пройдет при участии Минцифры Новосибирской области на базе Сибирского государственного университета геосистем и технологий, 14 октября — в Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники. Пройти тестирование можно онлайн на платформе ЦифровойДиктант.рф до 28 октября.

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