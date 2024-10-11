В Новосибирской области стартовала масштабная проверка цифровых компетенций

Правительство Новосибирской области организует несколько региональных офлайн-площадок на базе вузов и колледжей, которые готовят специалистов ИТ-направлений. Старт проекту дан 10 октября в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики. В мероприятии принял участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, который поприветствовал участников и сам прошел тестирование.