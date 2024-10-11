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Posted 11 октября, 10:40

Published 11 октября, 10:40

Modified 11 октября, 10:42

Updated 11 октября, 10:42

Странную жижу заметили на воде

Зеленая жижа в реке напугала жителей Новосибирска

11 октября 2024, 10:40
Фото: 1MI
Странную жижу заметили на воде
Жители Первомайского района заметили странную зеленую жижу в реке Иня.

В пятницу 11 октября жители Первомайского района, глядя на речку Иня из своих окон, заметили зеленую жижу. Странного степень жидкость растеклась вдоль всего берега, сообщают очевидцы в социальных сетях. Жители Новосибирска отмечают, что такой цвет регулярно окрашивает реку.

«Это стабильно подтекает. А вообще круто, что дома по 17 — 25 этажей стоят на краю дикой природы», — пишет один из новосибирцев.
Вод окрасилась в желто-зеленый цветВод окрасилась в желто-зеленый цвет
Вод окрасилась в желто-зеленый цветВод окрасилась в желто-зеленый цвет
Вод окрасилась в желто-зеленый цвет. Фото: Инциднт Новосибирск

Местные жители отмечают, что кто-то сливает в реку нечистоты. Есть и другие версии происхождения этой жидкости.

«Инская ГРЭС нахолится выше по течению Ини, и использует воду из реки для охлаждения своих гигантских котлов. От этого все это озеро не застывает зимой», — отмечает один из пользователей сети.

Напомним, ранее реку Иня признали зараженной, об этом сообщила администрация Новолуговского сельсовета в Новосибирской области. Как отмечали власти, вода не соответствует санитарным нормам.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Загрязнение#Иня
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