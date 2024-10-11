Зеленая жижа в реке напугала жителей Новосибирска

В пятницу 11 октября жители Первомайского района, глядя на речку Иня из своих окон, заметили зеленую жижу. Странного степень жидкость растеклась вдоль всего берега, сообщают очевидцы в социальных сетях. Жители Новосибирска отмечают, что такой цвет регулярно окрашивает реку.