Зеленая жижа в реке напугала жителей Новосибирска

Posted 11 октября, 10:40
Published 11 октября, 10:40
Modified 11 октября, 10:42
Updated 11 октября, 10:42
В пятницу 11 октября жители Первомайского района, глядя на речку Иня из своих окон, заметили зеленую жижу. Странного степень жидкость растеклась вдоль всего берега, сообщают очевидцы в социальных сетях. Жители Новосибирска отмечают, что такой цвет регулярно окрашивает реку.
«Это стабильно подтекает. А вообще круто, что дома по 17 — 25 этажей стоят на краю дикой природы», — пишет один из новосибирцев.
Местные жители отмечают, что кто-то сливает в реку нечистоты. Есть и другие версии происхождения этой жидкости.
«Инская ГРЭС нахолится выше по течению Ини, и использует воду из реки для охлаждения своих гигантских котлов. От этого все это озеро не застывает зимой», — отмечает один из пользователей сети.
Напомним, ранее реку Иня признали зараженной, об этом сообщила администрация Новолуговского сельсовета в Новосибирской области. Как отмечали власти, вода не соответствует санитарным нормам.