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Posted 12 октября, 08:02

Published 12 октября, 08:02

Modified 12 октября, 08:05

Updated 12 октября, 08:05

Браконьеров задержали в Новосибирской области

Браконьеров задержали в Новосибирской области — какой срок им грозит

12 октября 2024, 08:02
Фото: 1MI
Браконьеров задержали в Новосибирской области
В Северном районе Новосибирской области задержаны браконьеры, которые незаконно добыли лося, сообщает пресс-центр полиции региона.

Государственный инспектор по охране животного мира сообщил о факте браконьерства на территории Северного района региона. на место незамедлительно выехала опергруппа. Полицейским удалось задержать двух 64-летних мужчин.

Браконьеры при себе имели оружие, нож и мешки с мясом добытого лося. Разрешительных документов охотники предъявить не смогли.

По факту незаконной добычи объекта животного мира возбуждено уголовное дело. проводится расследование. Ущерб оценен в 400 тыс рублей. Если суд установит вину подозреваемых, то им грозит крупный штраф или же лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, ранее стало известно о росте стоимости проезда в общественном транспорте Новосибирска.

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#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#Запрет#Охота#Браконьеры#Лось
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