Браконьеров задержали в Новосибирской области — какой срок им грозит

По факту незаконной добычи объекта животного мира возбуждено уголовное дело. проводится расследование. Ущерб оценен в 400 тыс рублей. Если суд установит вину подозреваемых, то им грозит крупный штраф или же лишение свободы на срок от трех до пяти лет.