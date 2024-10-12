Браконьеров задержали в Новосибирской области — какой срок им грозит

Posted 12 октября, 08:02
Published 12 октября, 08:02
Modified 12 октября, 08:05
Updated 12 октября, 08:05
Государственный инспектор по охране животного мира сообщил о факте браконьерства на территории Северного района региона. на место незамедлительно выехала опергруппа. Полицейским удалось задержать двух 64-летних мужчин.
Браконьеры при себе имели оружие, нож и мешки с мясом добытого лося. Разрешительных документов охотники предъявить не смогли.
По факту незаконной добычи объекта животного мира возбуждено уголовное дело. проводится расследование. Ущерб оценен в 400 тыс рублей. Если суд установит вину подозреваемых, то им грозит крупный штраф или же лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Напомним, ранее стало известно о росте стоимости проезда в общественном транспорте Новосибирска.