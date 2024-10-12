Будет сложно и переживут не все — прогноз погоды на зиму

Posted 12 октября, 09:43
Published 12 октября, 09:43
Modified 12 октября, 09:45
Updated 12 октября, 09:45
Зима — сложный период, когда погода ежедневно преподносит сюрпризы. Каких явлений ждать? К чему готовиться? О прогнозах на предстоящие зимние месяцы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Температура воздуха будет соответствовать норме, которая фиксируется в последнее время. В центральной части страны ожидаются обильные снегопады и частый ветер. Зима начнется чуть раньше календарных сроков. Уже в середине ноября ожидаются морозы. Большая опасность заключается в резких перепадах давления. Подобное явление может спровоцировать обострение хронических недугов, особенно у лиц с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Именно этим людям будет сложно.
Сибирякам повезет больше других жителей страны. Календарная зима начнется раньше, чем морозы. Ожидаемая температура воздуха будет выше нормы. Значительное понижение столбиков термометров может быть только в конце декабря и начале февраля — до значений -30 …-35.