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Posted 12 октября, 09:43

Published 12 октября, 09:43

Modified 12 октября, 09:45

Updated 12 октября, 09:45

Какой будет погода зимой

Будет сложно и переживут не все — прогноз погоды на зиму

12 октября 2024, 09:43
Фото: 1MI
Какой будет погода зимой

Стало известно, какой будет погода зимой в Новосибирске

Температура воздуха стремительно снижается, а выпавший снег уже не тает. Совсем скоро наступят самые холодные месяцы, стал известен предварительный прогноз погоды на зиму.

Зима — сложный период, когда погода ежедневно преподносит сюрпризы. Каких явлений ждать? К чему готовиться? О прогнозах на предстоящие зимние месяцы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Какой будет погода зимой

Температура воздуха будет соответствовать норме, которая фиксируется в последнее время. В центральной части страны ожидаются обильные снегопады и частый ветер. Зима начнется чуть раньше календарных сроков. Уже в середине ноября ожидаются морозы. Большая опасность заключается в резких перепадах давления. Подобное явление может спровоцировать обострение хронических недугов, особенно у лиц с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Именно этим людям будет сложно.

Какой будет зима в Новосибирской области

Сибирякам повезет больше других жителей страны. Календарная зима начнется раньше, чем морозы. Ожидаемая температура воздуха будет выше нормы. Значительное понижение столбиков термометров может быть только в конце декабря и начале февраля — до значений -30 …-35.

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#Екатерина Нимко#Общество#Погода#Прогноз#Зима#Холод#2024
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