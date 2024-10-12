Будет сложно и переживут не все — прогноз погоды на зиму

Температура воздуха будет соответствовать норме, которая фиксируется в последнее время. В центральной части страны ожидаются обильные снегопады и частый ветер. Зима начнется чуть раньше календарных сроков. Уже в середине ноября ожидаются морозы. Большая опасность заключается в резких перепадах давления. Подобное явление может спровоцировать обострение хронических недугов, особенно у лиц с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Именно этим людям будет сложно.