Хоккейная «Сибирь» разгромила «Нефтехимика» на выезде

В Нижнекамске состоялась встреча новосибирской команды и местных хоккеистов в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ. «Сибирь» сразу же после начала игры начала доминировать. Первая шайба в ворота нижнекамской команды попала уже на 14-й минуте. Реализовать голевой момент смог Максим Карпов.