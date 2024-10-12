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Posted 12 октября, 02:46

Published 12 октября, 02:46

Modified 12 октября, 02:54

Updated 12 октября, 02:54

«Сибирь» выиграла у «Нефтехимика»

Хоккейная «Сибирь» разгромила «Нефтехимика» на выезде

12 октября 2024, 02:46
Фото: ВК/ ХК «Сибирь» /Новосибирская область
«Сибирь» выиграла у «Нефтехимика»
Сибиряки смогли не только показать эффектную игру, но и победить, несмотря на проведение матча на выезде.

В Нижнекамске состоялась встреча новосибирской команды и местных хоккеистов в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ. «Сибирь» сразу же после начала игры начала доминировать. Первая шайба в ворота нижнекамской команды попала уже на 14-й минуте. Реализовать голевой момент смог Максим Карпов.

Второй гол оказался очень эффектным. Его автором стал капитан ХК «Сибирь» Сергей Широков. Он забросил шайбу в ворота соперников на 60-й минуте встречи. Нижнекамцы ответили одним голом, который удалось реализовать на 42-й минуте матча.

Итог встречи «Нефтехимик» — «Сибирь» 1:2. Команда из Новосибирска победила. Следующей для сибиряков будет встреча с череповецкой «Северсталью» 19 октября.

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