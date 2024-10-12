Хоккейная «Сибирь» разгромила «Нефтехимика» на выезде

Posted 12 октября, 02:46
Published 12 октября, 02:46
Modified 12 октября, 02:54
Updated 12 октября, 02:54
В Нижнекамске состоялась встреча новосибирской команды и местных хоккеистов в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ. «Сибирь» сразу же после начала игры начала доминировать. Первая шайба в ворота нижнекамской команды попала уже на 14-й минуте. Реализовать голевой момент смог Максим Карпов.
Второй гол оказался очень эффектным. Его автором стал капитан ХК «Сибирь» Сергей Широков. Он забросил шайбу в ворота соперников на 60-й минуте встречи. Нижнекамцы ответили одним голом, который удалось реализовать на 42-й минуте матча.
Итог встречи «Нефтехимик» — «Сибирь» 1:2. Команда из Новосибирска победила. Следующей для сибиряков будет встреча с череповецкой «Северсталью» 19 октября.