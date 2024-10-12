Ледяной дождь накрыл Новосибирскую область

Posted 12 октября, 03:49
Published 12 октября, 03:49
Modified 12 октября, 03:51
Updated 12 октября, 03:51
Бабье лето окончательно ушло из Новосибирской области, уступив место осенним холодам. Минувшей ночью погода резко поменялась. Регион накрыло ледяным дождем и снегом. Непогода сопровождалась порывистым ветром. В социальных сетях жители разных районов Новосибирской области делятся фотографиями и видеозаписями произошедшего.
В Сузуне дороги замело снегом
Загородные трассы сковали многокилометровые пробки из-за ледяного дождя. Выпадающие осадки мгновенно замерзали, превращая автомобили в ледяные капсулы, а трассу в каток.
Синоптики не радуют жителей Новосибирской области позитивными прогнозами. Всю субботу. 12 октября, регион будет засыпать снегом.
Ранее были опубликованы рекомендации автолюбителям о смене резины на транспортных средствах. Выезжать на дорогу на летней сейчас опасно.