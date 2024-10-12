Ледяной дождь накрыл Новосибирскую область

Синоптики не радуют жителей Новосибирской области позитивными прогнозами. Всю субботу. 12 октября, регион будет засыпать снегом.



Ранее были опубликованы рекомендации автолюбителям о смене резины на транспортных средствах. Выезжать на дорогу на летней сейчас опасно.