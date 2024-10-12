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Posted 12 октября, 03:49

Published 12 октября, 03:49

Modified 12 октября, 03:51

Updated 12 октября, 03:51

Ледяной дождь в Новосибирской области

Ледяной дождь накрыл Новосибирскую область

12 октября 2024, 03:49
Фото: 1MI
Ледяной дождь в Новосибирской области
Минувший ночью на территории региона прошел мощный ледяной дождь, сообщают жители Новосибирской области.

Бабье лето окончательно ушло из Новосибирской области, уступив место осенним холодам. Минувшей ночью погода резко поменялась. Регион накрыло ледяным дождем и снегом. Непогода сопровождалась порывистым ветром. В социальных сетях жители разных районов Новосибирской области делятся фотографиями и видеозаписями произошедшего.

В Сузуне дороги замело снегом

Видео: ТГ\ Пользователь Сладкоежка.

Загородные трассы сковали многокилометровые пробки из-за ледяного дождя. Выпадающие осадки мгновенно замерзали, превращая автомобили в ледяные капсулы, а трассу в каток.

Видео: ACT-54.

Синоптики не радуют жителей Новосибирской области позитивными прогнозами. Всю субботу. 12 октября, регион будет засыпать снегом.

Ранее были опубликованы рекомендации автолюбителям о смене резины на транспортных средствах. Выезжать на дорогу на летней сейчас опасно.

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#Екатерина Нимко#Общество#Видео#Погода#Осень#Фото#Снег
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