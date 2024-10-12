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Posted 12 октября, 04:30

Published 12 октября, 04:30

Modified 12 октября, 04:32

Updated 12 октября, 04:32

Дети устроили взрыв

Момент взрыва во дворе доме попал на видео — странные развлечения детей мигрантов

12 октября 2024, 04:30
Фото: 1MI
Дети устроили взрыв

Дети мигрантов устроили взрыв в новосибирском дворе

Местные жители сообщают, что дети мигрантов уже не в первый раз устраивают взрывы в доме.

11 октября во дворе жилого дома на улице Потолицына, 11 произошел взрыв. Местные жители вызвали на место полицейских, но к приезду правоохранителей на месте уже никого не было.

Момент взрыва во дворе попал в объектив камеры наблюдения. Видно, что от мощного хлопка сработали сигнализации на автомобилях и пошел дым.

Видео: ВК: пользователь Екатерина Юрьевна.

Местные жители утверждают, что подобные инциденты происходят постоянно. Устраивают пиротехнические шоу дети мигрантов. Некоторых из них удалось запечатлеть на камеру наблюдения.

Люди опасаются выходить во двор по вечерам. Они не исключают, что от взрывов во дворах хулиганы могут перейти и к более серьезным преступлениям.

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#Екатерина Нимко#Общество#Видео#Дети#Полиция#Мигранты#Взрыв
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