Последствия штормового ветра фиксируют в районах Новосибирска

В Новосибирск минувшей ночью пришел холодный циклон. Он принес не только снег, ледяной дождь, но и сильный ветер. В разных районах города фиксируют последствия непогоды.



На стройке ЖК, которая ведется на Костычева, ветер сорвал строительную люльку-подъемник. об этом сообщил очевидец, который успел заснять произошедшее на видео. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.