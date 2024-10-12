Последствия штормового ветра фиксируют в районах Новосибирска

Posted 12 октября, 05:09
Published 12 октября, 05:09
Modified 12 октября, 05:11
Updated 12 октября, 05:11
В Новосибирск минувшей ночью пришел холодный циклон. Он принес не только снег, ледяной дождь, но и сильный ветер. В разных районах города фиксируют последствия непогоды.
На стройке ЖК, которая ведется на Костычева, ветер сорвал строительную люльку-подъемник. об этом сообщил очевидец, который успел заснять произошедшее на видео. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
На улице Урицкого с многоэтажного дома ветром срывает крышу. Часть металлических листов уже оторвалась. Видео размещено в социальных сетях.
Синоптики предупредили, что сильный ветер и осадки будут в Новосибирской области до воскресенья. 13 октября ожидается солнечная и малооблачная погода. Ранее были зафиксированы последствия ледяного дождя.