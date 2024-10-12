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Posted 12 октября, 05:09

Published 12 октября, 05:09

Modified 12 октября, 05:11

Updated 12 октября, 05:11

Сильный ветер в Новосибирской области

Последствия штормового ветра фиксируют в районах Новосибирска

12 октября 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney
Сильный ветер в Новосибирской области
Скорость порывов ветра в Новосибирске достигает 20 метров в секунду, в разных районах фиксируются разрушения.

В Новосибирск минувшей ночью пришел холодный циклон. Он принес не только снег, ледяной дождь, но и сильный ветер. В разных районах города фиксируют последствия непогоды.

На стройке ЖК, которая ведется на Костычева, ветер сорвал строительную люльку-подъемник. об этом сообщил очевидец, который успел заснять произошедшее на видео. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Видео: ACT-54.

На улице Урицкого с многоэтажного дома ветром срывает крышу. Часть металлических листов уже оторвалась. Видео размещено в социальных сетях.

Видео: ТГ Атас.Инфо.

Синоптики предупредили, что сильный ветер и осадки будут в Новосибирской области до воскресенья. 13 октября ожидается солнечная и малооблачная погода. Ранее были зафиксированы последствия ледяного дождя.

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#Екатерина Нимко#Общество#Видео#Погода#Ветер#Штормовой ветер
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