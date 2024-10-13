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Posted 13 октября, 06:30

Published 13 октября, 06:30

Modified 13 октября, 06:32

Updated 13 октября, 06:32

Глава «Союза отцов» Майоров считает, что деторождение — личный выбор каждого

Движение чайлдфри рассорило защитников традиционных ценностей в Новосибирске

13 октября 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney
Глава «Союза отцов» Майоров считает, что деторождение — личный выбор каждого
Координационный совет в защиту общественной нравственности осудил главу регионального «Союза отцов», который выступил против запрета пропаганды бездетности.

Государство обязано пресекать распространение деструктивной идеологии, которая угрожает общественным и государственным интересам России. А позиция руководителя «Союза отцов Новосибирской области» Сергея Майорова, выраженная публично, идет вразрез с убеждениями Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей, говорится в специальном заявлении организации.

«Считаем чрезвычайно опасным движение чайлдфри и все формы его пропаганды. Попытки не замечать деструктивную идеологию, пришедшую с Запада, которая пропагандируется, в частности, через создание многочисленных групп в социальных сетях очень опасны», — сказано в документе, копия которого имеется в распоряжении редакции.

Новосибирские защитники традиционных ценностей приветствуют предложение о принятии законопроекта, запрещающего все формы пропаганды отказа от рождения и воспитания детей, подчеркивает Координационный совет.

Сергей Майоров, в свою очередь, заявил журналистам, что разговоры о необходимости такого закона — не более, чем пиар-акция отдельных политических деятелей, а заводить детей или нет — личное дело каждого человека.

В то же время глава «Союза отцов» поддерживает введение налога на бездетность, предлагая направить собранные таким образом деньги на поддержку многодетных семей.

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#Новосибирск#Дети#Запрет#Законопроект#Союз отцов
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