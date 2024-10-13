Lexus сплющило с двух сторон: массовое ДТП на Ватутина в Новосибирске

Три автомобиля собрались в «паровозик» на улице Ватутина, недалеко от пересечения с Немировича-Данченко. Причем ДТП, по словам очевидцев, растянулось во врекмени на шесть часов. Владелец машины «Тойота Камри» по какой-то причине в субботу, 12 октября, оставил автомобиль на проезжей части, не обозначив его знаком аварийной остановки.