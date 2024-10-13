Lexus сплющило с двух сторон: массовое ДТП на Ватутина в Новосибирске

Posted 13 октября, 07:38
Published 13 октября, 07:38
Modified 13 октября, 07:40
Updated 13 октября, 07:40
Три автомобиля собрались в «паровозик» на улице Ватутина, недалеко от пересечения с Немировича-Данченко. Причем ДТП, по словам очевидцев, растянулось во врекмени на шесть часов. Владелец машины «Тойота Камри» по какой-то причине в субботу, 12 октября, оставил автомобиль на проезжей части, не обозначив его знаком аварийной остановки.
Около 11 часов вечера в стоящий японский автомобиль влетел кроссовер «Лексус», обе машины оказались серьезно повреждены. По всей видимости, водитель «Лексуса» так же отправился по своим делам. И уже около двух часов ночи в воскресенье, 13 октября, в кроссовер врезался «Мерседес».
В сводках ГАИ это ДТП не фигурирует.
Комментаторы в Сети шутят — подобных автолюбителей поголовно нужно пересадить на общественный транспорт. Тем более, на маршрут трамвая № 13 вышел обновленный стильный красно-черный вагон. Правда, есть у нового трамвая один неприятный нюанс.