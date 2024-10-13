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Posted 13 октября, 02:42

Published 13 октября, 02:42

Modified 13 октября, 04:57

Updated 13 октября, 04:57

Новосибирцы уже начали запасаться новогодними сувенирами

Новогодние украшения появились в магазинах Новосибирска в середине октября

13 октября 2024, 02:42
Фото: 1MI
Новосибирцы уже начали запасаться новогодними сувенирами
За два с лишним месяца до праздника на прилавки выставили новогодние игрушки.

Украшения к Новому Году появились в сетевых магазинах Новосибирска. Уже можно купить статуэтки змеи — символа наступающего года и красочные стеклянные шары для украшения елки.

Федеральные торговые сети предлагает милые аксессуары для новогоднего карнавала — блестящие ушки, короны и кухонную посуду с новогодним орнаментом. Здесь же в наличии звезды и блестящие шары.

Максимально готовы к новогодним праздникам и в других магазинах. Помимо разнообразных елочных игрушек и мишуры, присутствуют искусственные ели различных размеров, световые гирлянды и декоративные свечи.

Синоптики прогнозируют, что в конце декабря, перед праздничными каникулами, в регион придут сильные морозы, столбик термометра может опускаться до 35 градусов ниже нулевой отметки.

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#Новосибирск#Праздник#Магазины#Новый год#Украшения
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