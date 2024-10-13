Новогодние украшения появились в магазинах Новосибирска в середине октября

Posted 13 октября, 02:42
Published 13 октября, 02:42
Modified 13 октября, 04:57
Updated 13 октября, 04:57
Украшения к Новому Году появились в сетевых магазинах Новосибирска. Уже можно купить статуэтки змеи — символа наступающего года и красочные стеклянные шары для украшения елки.
Федеральные торговые сети предлагает милые аксессуары для новогоднего карнавала — блестящие ушки, короны и кухонную посуду с новогодним орнаментом. Здесь же в наличии звезды и блестящие шары.
Максимально готовы к новогодним праздникам и в других магазинах. Помимо разнообразных елочных игрушек и мишуры, присутствуют искусственные ели различных размеров, световые гирлянды и декоративные свечи.
Синоптики прогнозируют, что в конце декабря, перед праздничными каникулами, в регион придут сильные морозы, столбик термометра может опускаться до 35 градусов ниже нулевой отметки.