Новый трамвай вышел на линию в Новосибирске — что говорят горожане

Стильные черно-красные вагоны обслуживают самый протяженный городской маршрут № 13 — от Гусинобродского шоссе до улицы Писарева. Пока на линии ходит только один такой вагон, еще семь находятся в процессе подготовки. Новосибирцы активно обсуждают появление новых трамваев в соцсетях. По большей части, люди говорят, что вагоны им нравятся внешне.