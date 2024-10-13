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Posted 13 октября, 03:59

Published 13 октября, 03:59

Modified 13 октября, 05:58

Updated 13 октября, 05:58

Внешне вагон выглядит стильно

Новый трамвай вышел на линию в Новосибирске — что говорят горожане

13 октября 2024, 03:59
Фото: atas.info
Внешне вагон выглядит стильно
Модернизированные вагоны будут работать на маршруте № 13, мнения новосибирцев разнятся.

Стильные черно-красные вагоны обслуживают самый протяженный городской маршрут № 13 — от Гусинобродского шоссе до улицы Писарева. Пока на линии ходит только один такой вагон, еще семь находятся в процессе подготовки. Новосибирцы активно обсуждают появление новых трамваев в соцсетях. По большей части, люди говорят, что вагоны им нравятся внешне.

«Аж на машиниста трамвая захотелось отучиться, чтоб на таких штуках гонять», — делится впечатлениями Константин Сугоняк.
«Очень красивые! Хотелось бы прокатиться!!! Город преображается понемногу, это радует!», — восторгается Янина Янковская.

Однако многие из тех, кто уже проехал в таком вагоне, обращают внимание на то, что в салоне слышен сильный шум от ходовой части. Да сам салон нравится не всем.

«Они неудобные, салон внутри узкий как в консервной банке. В Самаре такие ездят, и скрипят на поворотах. Вот старый „Чебурашка“ намного вместительнее», — пишет в социальной сети ВКонтакте Елена Чупина.

Если оценка комфорта салона отчасти дело вкуса, то шум при движении — объективное неудобство. И от него никуда не деться. Новый в вагоне трамвая модели БКМ Т701 только корпус, который поставили на восстановленные тележки от старых машин серии КТМ, что выпускал Усть-Катавский завод.

«КТМ-овские тележки даже новые не отличались особой надёжностью, а уж восстановленные в условиях депо — тем более. И пути за счет высокой необрессоренной массы они разбивают сильнее, чем современные, у которых уже всегда стоит двойное подвешивание. Единственный плюс использования таких тележек — дешевизна и налаженная ремонтная база. И все. Но да, в некоторых случаях именно это становится ключевым», — объяснил урбанист и эксперт по транспорту Дмитрий Кречетов.

Есть в таком подходе к обновлению трамвайного парка еще один плюс — стоимость восстановленного вагона — 45 млн рублей, в то время, как новый трамвай стоит 80 млн.

До конца 2024 года Новосибирск получит 20 восстановленных вагонов. Однако специалисты говорят, что главная беда новосибирского городского рельсового транспорта не старые вагоны, а плачевное состояние путей.

При этом власти заявляют, что в будущем приоритет будет отдан развитию именно рельсового транспорта.

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