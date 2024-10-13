Новый трамвай вышел на линию в Новосибирске — что говорят горожане

Posted 13 октября, 03:59
Published 13 октября, 03:59
Modified 13 октября, 05:58
Updated 13 октября, 05:58
Стильные черно-красные вагоны обслуживают самый протяженный городской маршрут № 13 — от Гусинобродского шоссе до улицы Писарева. Пока на линии ходит только один такой вагон, еще семь находятся в процессе подготовки. Новосибирцы активно обсуждают появление новых трамваев в соцсетях. По большей части, люди говорят, что вагоны им нравятся внешне.
«Аж на машиниста трамвая захотелось отучиться, чтоб на таких штуках гонять», — делится впечатлениями Константин Сугоняк.
«Очень красивые! Хотелось бы прокатиться!!! Город преображается понемногу, это радует!», — восторгается Янина Янковская.
Однако многие из тех, кто уже проехал в таком вагоне, обращают внимание на то, что в салоне слышен сильный шум от ходовой части. Да сам салон нравится не всем.
«Они неудобные, салон внутри узкий как в консервной банке. В Самаре такие ездят, и скрипят на поворотах. Вот старый „Чебурашка“ намного вместительнее», — пишет в социальной сети ВКонтакте Елена Чупина.
Если оценка комфорта салона отчасти дело вкуса, то шум при движении — объективное неудобство. И от него никуда не деться. Новый в вагоне трамвая модели БКМ Т701 только корпус, который поставили на восстановленные тележки от старых машин серии КТМ, что выпускал Усть-Катавский завод.
«КТМ-овские тележки даже новые не отличались особой надёжностью, а уж восстановленные в условиях депо — тем более. И пути за счет высокой необрессоренной массы они разбивают сильнее, чем современные, у которых уже всегда стоит двойное подвешивание. Единственный плюс использования таких тележек — дешевизна и налаженная ремонтная база. И все. Но да, в некоторых случаях именно это становится ключевым», — объяснил урбанист и эксперт по транспорту Дмитрий Кречетов.
Есть в таком подходе к обновлению трамвайного парка еще один плюс — стоимость восстановленного вагона — 45 млн рублей, в то время, как новый трамвай стоит 80 млн.
До конца 2024 года Новосибирск получит 20 восстановленных вагонов. Однако специалисты говорят, что главная беда новосибирского городского рельсового транспорта не старые вагоны, а плачевное состояние путей.
При этом власти заявляют, что в будущем приоритет будет отдан развитию именно рельсового транспорта.