О судьбе котенка леопарда высказались в Новосибирске — что будет с малышкой

Котенок дальневосточного леопарда, который родился почти три месяца назад в Новосибирском зоопарке, продолжает жить в одном вольере с матерью, планов по отселению его в отдельный вольер пока нет. Учитывая возраст котенка, преждевременно говорить о каких-либо планах по передаче его в зоосад другого города или страны. Для участия в подобном обмене он слишком мал, сообщили в мэрии Новосибирска на запрос НГС.