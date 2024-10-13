О судьбе котенка леопарда высказались в Новосибирске — что будет с малышкой

Posted 13 октября, 09:08
Published 13 октября, 09:08
Modified 13 октября, 09:55
Updated 13 октября, 09:55
Котенок дальневосточного леопарда, который родился почти три месяца назад в Новосибирском зоопарке, продолжает жить в одном вольере с матерью, планов по отселению его в отдельный вольер пока нет. Учитывая возраст котенка, преждевременно говорить о каких-либо планах по передаче его в зоосад другого города или страны. Для участия в подобном обмене он слишком мал, сообщили в мэрии Новосибирска на запрос НГС.
Котенок стал выходить из домика на открытое пространство в сентябре и сразу стал любимцем посетителей зоопарка. В сети расходятся умилительные фото и видео игр малышки.
Это единственный котенок леопарда, который родился в европейских зоопарках в 2024 году. Его родителей зовут Хиллари и Дава.