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Posted 13 октября, 09:08

Published 13 октября, 09:08

Modified 13 октября, 09:55

Updated 13 октября, 09:55

Котенок родился в конце июля

О судьбе котенка леопарда высказались в Новосибирске — что будет с малышкой

13 октября 2024, 09:08
Фото: Сергей Ильтяков. vk.com/id447839222
Котенок родился в конце июля
Власти прокомментировали планы на детеныша краснокнижного дальневосточного леопарда.

Котенок дальневосточного леопарда, который родился почти три месяца назад в Новосибирском зоопарке, продолжает жить в одном вольере с матерью, планов по отселению его в отдельный вольер пока нет. Учитывая возраст котенка, преждевременно говорить о каких-либо планах по передаче его в зоосад другого города или страны. Для участия в подобном обмене он слишком мал, сообщили в мэрии Новосибирска на запрос НГС.

Котенок стал выходить из домика на открытое пространство в сентябре и сразу стал любимцем посетителей зоопарка. В сети расходятся умилительные фото и видео игр малышки.

Это единственный котенок леопарда, который родился в европейских зоопарках в 2024 году. Его родителей зовут Хиллари и Дава.

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#Новосибирск#Зоопарк#Судьба#Леопард#Котенок
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