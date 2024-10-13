Пикет с требованием сохранения объектов культурного наследия прошел в Новосибирске

По мнению председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Натальи Шаминой, ситуация с сохранением объектов культурного наследия в городе становится все более критической. И то, что мэрия дважды отказала активистами в проведении пикета в центре, на площадке у театра «Глобус», Шамина считает лишним свидетельством нежелания чиновников поднимать в публичной плоскости проблему потери исторических артефактов.