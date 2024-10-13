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Posted 13 октября, 10:02

Published 13 октября, 10:02

Modified 13 октября, 10:04

Updated 13 октября, 10:04

На территории завода «Сибсельмаш» так же расположены важные исторические артефакты

Пикет с требованием сохранения объектов культурного наследия прошел в Новосибирске

13 октября 2024, 10:02
Фото: Екатерина Першина
На территории завода «Сибсельмаш» так же расположены важные исторические артефакты
Власти разрешили провести акцию протеста только в промзоне Ленинского района.

Около 40 человек приняли участие в согласованном пикете, который прошел в воскресенье, 13 октября, у проходной завода «Сибсельмаш» в Ленинском районе Новосибирска. Участники акции протеста потребовали от мэрии и регионального правительства выполнять требования федерального законодательства в области охраны памятников истории и культуры.

Люди держали в руках плакаты с лозунгами «Прокуратура и полиция покрывают вандализм и беззаконие», «Нет архитектуры — нет культуры», «Позор вандалам, уничтожающим исторический Новосибирск».

«Сейчас в городе складывается ситуация, что ни один чиновник, ответственный за уничтожение памятников, не понес наказания. И это развязывает руки другим», — заявил сопредседатель регионального отделения «Культурного фронта России» Олег Викторович.
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Пикетчики напомнили о самых скандальных историях: уничтожении Дома Кондратюка и замене его новоделом, многолетнем бездействии властей в плане сохранения ансамбля военного городка в Октябрьском районе, попытке уничтожения исторических зданий комплекса Алтайской железной дороги при прямом участии администрации Октябрьского района и незавидной судьбе многих других памятников.

По мнению председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Натальи Шаминой, ситуация с сохранением объектов культурного наследия в городе становится все более критической. И то, что мэрия дважды отказала активистами в проведении пикета в центре, на площадке у театра «Глобус», Шамина считает лишним свидетельством нежелания чиновников поднимать в публичной плоскости проблему потери исторических артефактов.

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#Новосибирск#Культурное наследие#История#Пикет#Защита
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