Покров Пресвятой Богородицы — приметы, традиции и запреты

Posted 13 октября, 05:54
Published 13 октября, 05:54
Modified 13 октября, 06:00
Updated 13 октября, 06:00
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы сегодня обычно связывают с началом зимы, и даже слово «покров» зачастую трактуют, как покрытие земли первым снегом. Считается, что если на Покров выпадет снег, то зима будет суровой. А если в этот день в небе нет снежинок, то снег ляжет еще не скоро.
Кроме того, согласно поверию, если на деревьях 14 октября осталась листва, это тоже предвещает холодную и снежную зиму.
В реальности праздник пришел на Русь из Византии. Жители осажденного язычниками Константинополя непрерывно молились в храма, где хранились риза Богоматери и ее головной покров. И вот однажды у верующих было видение Богородицы, которая сняла с себя сверкающее покрывало и распростерла его над людьми. Скоро враги без боя отошли от городских стен.
В честь Покрова Богородицы в 12 веке около Владимира был построен храм Покрова на Нерли, который сегодня называют одной из самых красивых русских церквей.
Праздник Покрова связывают с окончанием сельскохозяйственного сезона, в сам празник было не принято работать. Существует запрет на мытье головы и стрижку волос и ногтей, хотя сейчас представители церкви говорят, что это просто условности. А вот храм в Покров воцерковленные люди должны посетить обязательно.
На Покров обязательно пекли блины и караваи, которыми угощали знакомых. Считалось, что это приманивает богатство и достаток в доме.