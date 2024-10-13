Покров Пресвятой Богородицы — приметы, традиции и запреты

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы сегодня обычно связывают с началом зимы, и даже слово «покров» зачастую трактуют, как покрытие земли первым снегом. Считается, что если на Покров выпадет снег, то зима будет суровой. А если в этот день в небе нет снежинок, то снег ляжет еще не скоро.