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Posted 13 октября, 05:54

Published 13 октября, 05:54

Modified 13 октября, 06:00

Updated 13 октября, 06:00

Храм Покрова на Нерли во Владимире называют самой красивой церковью России

Покров Пресвятой Богородицы — приметы, традиции и запреты

13 октября 2024, 05:54
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Храм Покрова на Нерли во Владимире называют самой красивой церковью России

Новосибирцам рассказали о тонкостях празднования Покрова Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова в 2024 году будут отмечать 14 октября, сообщает православный календарь.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы сегодня обычно связывают с началом зимы, и даже слово «покров» зачастую трактуют, как покрытие земли первым снегом. Считается, что если на Покров выпадет снег, то зима будет суровой. А если в этот день в небе нет снежинок, то снег ляжет еще не скоро.

Кроме того, согласно поверию, если на деревьях 14 октября осталась листва, это тоже предвещает холодную и снежную зиму.

В реальности праздник пришел на Русь из Византии. Жители осажденного язычниками Константинополя непрерывно молились в храма, где хранились риза Богоматери и ее головной покров. И вот однажды у верующих было видение Богородицы, которая сняла с себя сверкающее покрывало и распростерла его над людьми. Скоро враги без боя отошли от городских стен.

В честь Покрова Богородицы в 12 веке около Владимира был построен храм Покрова на Нерли, который сегодня называют одной из самых красивых русских церквей.

Праздник Покрова связывают с окончанием сельскохозяйственного сезона, в сам празник было не принято работать. Существует запрет на мытье головы и стрижку волос и ногтей, хотя сейчас представители церкви говорят, что это просто условности. А вот храм в Покров воцерковленные люди должны посетить обязательно.

На Покров обязательно пекли блины и караваи, которыми угощали знакомых. Считалось, что это приманивает богатство и достаток в доме.

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