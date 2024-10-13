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Posted 13 октября, 08:04

Published 13 октября, 08:04

Modified 13 октября, 08:09

Updated 13 октября, 08:09

Эта комета станет самой яркой с начала 21 века

Яркую комету Atlas смогут увидеть новосибирцы в небе вечером 13 октября

13 октября 2024, 08:04
Фото: freepik.com
Эта комета станет самой яркой с начала 21 века
Наиболее заметным небесное тело будет в районе 20 часов, рассказал астрофотограф Алексей Поляков.

Комета Atlas станет самым ярким объектом, который появится в небе с начало 21 века. Ее можно будет начинать наблюдать примерно с 19:30, в западной стороне неба.

Погоду прогнозируют безоблачную, так что есть все шансы рассмотреть небесное тело. Однако для этого необходимо выбраться из города на открытую местность, либо же подняться на крышу многоэтажного дома.

По словам известного новосибирского астрофотографа Алексея Полякова, лучше всего хвост кометы будет виден на фоне темного неба в районе 20 часов, однако они при этом будет стремительно уходить за горизонт. В 20:20 комета окончательно исчезнет из поля зрения.

А если не получится увидеть комету, можно полюбоваться на красивейшие снимки полярного сияния, которые Алексей Поляков сделал под Новосибирской несколько дней назад.

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#Новосибирск#Небо#Астрономия#Комета#Наблюдение
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