Яркую комету Atlas смогут увидеть новосибирцы в небе вечером 13 октября

По словам известного новосибирского астрофотографа Алексея Полякова, лучше всего хвост кометы будет виден на фоне темного неба в районе 20 часов, однако они при этом будет стремительно уходить за горизонт. В 20:20 комета окончательно исчезнет из поля зрения.