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Posted 14 октября, 12:57

Published 14 октября, 12:57

Modified 14 октября, 12:59

Updated 14 октября, 12:59

Гемерша подожгла квартиру парня после ссоры

19-летнюю геймершу из Новосибирска обвиняют в поджоге квартиры сожителей

14 октября 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney
Гемерша подожгла квартиру парня после ссоры
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело против 19-летней девушки из Новосибирска, которую обвиняют в поджоге квартиры и краже компьютерной техники у своего возлюбленного. По данным полиции, конфликт между парой, познакомившейся в онлайн-игре, закончился преступлением.

Знакомство завязалось в июне, когда девушка встретила 22-летнего парня из Улан-Удэ в одной из игр. После нескольких дней общения он пригласил ее к себе в гости на съемную квартиру, где жил с друзьями. Девушка приехала сначала на короткий срок, но в августе вернулась к парню уже для постоянного проживания.

Однако отношения вскоре испортились. После очередной ссоры девушка решилась на радикальные действия. Пока парень и его соседи были на работе, она украла компьютерный процессор и отправила его в Новосибирск через транспортную компанию. На этом она не остановилась: собрав вещи и купив билет домой, девушка подожгла шторы в квартире. Затем она вышла на улицу и вызвала пожарных, планируя временно остановиться в хостеле до отъезда.

Пожар нанес серьезный ущерб — по подсчетам, около 450 тысяч рублей. К счастью, никто не пострадал. Девушка добровольно пришла в полицию после того, как на связь с ней вышел бывший возлюбленный, а в ситуацию вмешались правоохранительные органы.

В отношении девушки возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Она находится под стражей. Ранее не судимая, девушка нигде не работала и имеет неполное среднее образование.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Уголовное дело#Кража#Поджог#Отношения
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