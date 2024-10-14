19-летнюю геймершу из Новосибирска обвиняют в поджоге квартиры сожителей

Posted 14 октября, 12:57
Published 14 октября, 12:57
Modified 14 октября, 12:59
Updated 14 октября, 12:59
Знакомство завязалось в июне, когда девушка встретила 22-летнего парня из Улан-Удэ в одной из игр. После нескольких дней общения он пригласил ее к себе в гости на съемную квартиру, где жил с друзьями. Девушка приехала сначала на короткий срок, но в августе вернулась к парню уже для постоянного проживания.
Однако отношения вскоре испортились. После очередной ссоры девушка решилась на радикальные действия. Пока парень и его соседи были на работе, она украла компьютерный процессор и отправила его в Новосибирск через транспортную компанию. На этом она не остановилась: собрав вещи и купив билет домой, девушка подожгла шторы в квартире. Затем она вышла на улицу и вызвала пожарных, планируя временно остановиться в хостеле до отъезда.
Пожар нанес серьезный ущерб — по подсчетам, около 450 тысяч рублей. К счастью, никто не пострадал. Девушка добровольно пришла в полицию после того, как на связь с ней вышел бывший возлюбленный, а в ситуацию вмешались правоохранительные органы.
В отношении девушки возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Она находится под стражей. Ранее не судимая, девушка нигде не работала и имеет неполное среднее образование.