19-летнюю геймершу из Новосибирска обвиняют в поджоге квартиры сожителей

Однако отношения вскоре испортились. После очередной ссоры девушка решилась на радикальные действия. Пока парень и его соседи были на работе, она украла компьютерный процессор и отправила его в Новосибирск через транспортную компанию. На этом она не остановилась: собрав вещи и купив билет домой, девушка подожгла шторы в квартире. Затем она вышла на улицу и вызвала пожарных, планируя временно остановиться в хостеле до отъезда.