Бастрыкин взял под контроль ситуацию с детьми мигрантов после взрывов в Новосибирске

Особое беспокойство вызывает то, что подростки, которые, по словам горожан, являются детьми мигрантов, игнорируют все замечания взрослых. Жители жалуются на постоянный шум и нарушение общественного порядка, что особенно остро ощущается в ночное время. Несмотря на многочисленные обращения в полицию, никакие действия, по их словам, не предпринимаются.