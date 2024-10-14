Бастрыкин взял под контроль ситуацию с детьми мигрантов после взрывов в Новосибирске

Posted 14 октября, 13:12
Published 14 октября, 13:12
Modified 14 октября, 13:14
Updated 14 октября, 13:14
Инцидент, произошедший вечером 11 октября во дворе дома на улице Снежиной, 21/2, в Плющихинском жилмассиве, стал причиной широкой огласки. Местные жители рассказали, что взрывы бомбочек напугали их настолько, что сигнализация сработала на всех припаркованных машинах. Событие было зафиксировано на камерах видеонаблюдения, а ролик быстро распространился в соцсетях.
Особое беспокойство вызывает то, что подростки, которые, по словам горожан, являются детьми мигрантов, игнорируют все замечания взрослых. Жители жалуются на постоянный шум и нарушение общественного порядка, что особенно остро ощущается в ночное время. Несмотря на многочисленные обращения в полицию, никакие действия, по их словам, не предпринимаются.
После того, как ситуация получила освещение в СМИ и социальных сетях, Следственный комитет инициировал проверку по факту этих событий. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе расследования и принятых мерах.