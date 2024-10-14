Будет ли салют на Новый год в Новосибирске — ответ мэрии

Posted 14 октября, 06:38
Published 14 октября, 06:38
Modified 14 октября, 06:40
Updated 14 октября, 06:40
Новогодние салюты стали ежегодно отменять с начала пандемии. Сначала отказ от фейерверка обуславливали коронавирусными ограничениями. В 2022 году, несмотря на то, что Новосибирск стал новогодней столицей, салют также отменили — в горадминистрации посчитали, что это будет неуместно в условиях проведения спецоперации. В прошлом 2023 году жители Новосибирска также не дождались салюта — в мэрии объяснили, что возможность запуска зависит от федеральных органов.
В этом году точно неизвестно будет ли салют. Однако в мэрии на запрос Atas.Info ответили, что пока его даже не планировали.
«В настоящее время проведение салютов (фейерверков) в новогоднюю ночь не запланировано», — говорится в официальном ответе.
Напомним, уже предприняты первые шаги для подготовки к Новому году. Мэр Максим Кудрявцев рассказал о том, что в середине ноября перекроют улицу Ленина для проведения праздничных мероприятий. Запрет для автомобилей будет действовать как минимум два месяца.