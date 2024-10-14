Будет ли салют на Новый год в Новосибирске — ответ мэрии

Новогодние салюты стали ежегодно отменять с начала пандемии. Сначала отказ от фейерверка обуславливали коронавирусными ограничениями. В 2022 году, несмотря на то, что Новосибирск стал новогодней столицей, салют также отменили — в горадминистрации посчитали, что это будет неуместно в условиях проведения спецоперации. В прошлом 2023 году жители Новосибирска также не дождались салюта — в мэрии объяснили, что возможность запуска зависит от федеральных органов.