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Posted 14 октября, 06:38

Published 14 октября, 06:38

Modified 14 октября, 06:40

Updated 14 октября, 06:40

Салют в Новосибирске

Будет ли салют на Новый год в Новосибирске — ответ мэрии

14 октября 2024, 06:38
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Салют в Новосибирске

В мэрии рассказали, будет ли салют на Новый год в Новосибирске

Уже не первый раз в Новосибирске отменяют праздничный салют к Новому году. В мэрии ответили, ждать ли фейерверк в этом году.

Новогодние салюты стали ежегодно отменять с начала пандемии. Сначала отказ от фейерверка обуславливали коронавирусными ограничениями. В 2022 году, несмотря на то, что Новосибирск стал новогодней столицей, салют также отменили — в горадминистрации посчитали, что это будет неуместно в условиях проведения спецоперации. В прошлом 2023 году жители Новосибирска также не дождались салюта — в мэрии объяснили, что возможность запуска зависит от федеральных органов.

В этом году точно неизвестно будет ли салют. Однако в мэрии на запрос Atas.Info ответили, что пока его даже не планировали.

«В настоящее время проведение салютов (фейерверков) в новогоднюю ночь не запланировано», — говорится в официальном ответе.

Напомним, уже предприняты первые шаги для подготовки к Новому году. Мэр Максим Кудрявцев рассказал о том, что в середине ноября перекроют улицу Ленина для проведения праздничных мероприятий. Запрет для автомобилей будет действовать как минимум два месяца.

Запускать салют на День города отказались в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Культура#Эксклюзив#Новосибирск#Мэрия#Фейерверк#Салют#Новый год#Департамент культуры
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