Десятки домов в Новосибирске снова остались без отопления

Проблемы с отоплением в Новосибирске, по словам властей, вызваны как плановыми ремонтами, так и авариями на теплосетях. Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что на сегодняшний день в Новосибирске без отопления остаются 88 объектов. Однако реальность для жителей Ленинского района кажется совсем другой. По данным портала «Мой Новосибирск», без отопления остаются около 300 домов.