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Posted 14 октября, 12:38

Published 14 октября, 12:38

Modified 14 октября, 12:40

Updated 14 октября, 12:40

Отопительный сезон неудачно стартовал в Новосибирске

Десятки домов в Новосибирске снова остались без отопления

14 октября 2024, 12:38
Фото: 1MI
Отопительный сезон неудачно стартовал в Новосибирске
14 октября несколько районов Новосибирска вновь остались без тепла и горячей воды. Среди пострадавших оказались 33 дома на улицах Новогодней и Римского-Корсакова. Это далеко не первое отключение отопления этой осенью.

Отключения тепла: повторяющаяся проблема

Официальные данные, предоставленные Сибирской генерирующей компанией (СГК), гласят, что массовых отключений не было, за исключением 33 домов на ремонтируемых участках теплосетей. Ожидается, что тепло в них вернется 15 октября. Однако многочисленные жалобы горожан говорят о том, что ситуация значительно хуже.

По словам Светланы, жительницы улицы Космической, батареи в ее доме «работают по расписанию: три дня с теплом, потом неделя без него». Постоянные сбои заставляют людей жить в условиях холода, даже несмотря на то, что они исправно платят за услуги ЖКХ.

Текущая ситуация и реакция властей

14 октября в Новосибирске температура опустилась до 0 градусов, но в домах левого берега значительно холоднее. В некоторых квартирах температура не поднимается выше +15°C, а жители вынуждены искать любые способы согреться, включая использование дополнительных обогревателей. Но они не спасают, а счета за электроэнергию растут.

«Уже несколько месяцев мы без стабильного отопления. За все лето и начало осени отопление включали только на несколько дней, — делится житель микрорайона Горский на левом берегу Артем. — Приходится постоянно включать обогреватели и греть воду в кастрюлях. Я уже не говорю о том, что все соседи на больничных. В такой холодной квартире невозможно жить, особенно когда на улице уже минусовая температура».
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Сложнее всего приходится семьям с маленькими детьми и пожилыми людьми. Как отметила Кристина с улицы Новогодней:

«Грудной ребенок не может находиться в такой температуре, мы уже болеем вторую неделю. Местные власти не предпринимают никаких действий, хотя счета приходят исправно».

Проблемы с отоплением в Новосибирске, по словам властей, вызваны как плановыми ремонтами, так и авариями на теплосетях. Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что на сегодняшний день в Новосибирске без отопления остаются 88 объектов. Однако реальность для жителей Ленинского района кажется совсем другой. По данным портала «Мой Новосибирск», без отопления остаются около 300 домов.

Сотни домов остались без отопления и горячей водыСотни домов остались без отопления и горячей воды
Сотни домов остались без отопления и горячей воды. Фото: Карта отключений

Зимние и осенние отключения

Отопительный кризис этой осени — не первый случай за последние годы. В январе 2024 года левый берег Новосибирска был лишен отопления более чем на месяц из-за крупной аварии на теплосетях. Эта ситуация вызвала волну недовольства среди жителей. Многие дома оставались без тепла при температуре ниже -30°C. Местные жители опасаются, что подобная ситуация можент повториться и в этом году.

Первомайский район в этом отопительном сезоне также страдает от отсутствия тепла. Правда, вызвано оно другими причинами — ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания» (СТК), которая обеспечивает теплом значительную часть района, задолжала поставщикам 168 млн рублей. МУП «Энергия» добавило к этой сумме ещё 800 млн долга, что привело к значительным перебоям с подачей газа и, как следствие, тепла в дома.

Проблема вскрылась после того, как местная жительница обратилась напрямую к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, заявив, что ее семья живет в квартире без отопления и горячей воды. На фоне кризиса в районе был введен режим повышенной готовности.

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