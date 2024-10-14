Десятки домов в Новосибирске снова остались без отопления

Posted 14 октября, 12:38
Published 14 октября, 12:38
Modified 14 октября, 12:40
Updated 14 октября, 12:40
Официальные данные, предоставленные Сибирской генерирующей компанией (СГК), гласят, что массовых отключений не было, за исключением 33 домов на ремонтируемых участках теплосетей. Ожидается, что тепло в них вернется 15 октября. Однако многочисленные жалобы горожан говорят о том, что ситуация значительно хуже.
По словам Светланы, жительницы улицы Космической, батареи в ее доме «работают по расписанию: три дня с теплом, потом неделя без него». Постоянные сбои заставляют людей жить в условиях холода, даже несмотря на то, что они исправно платят за услуги ЖКХ.
14 октября в Новосибирске температура опустилась до 0 градусов, но в домах левого берега значительно холоднее. В некоторых квартирах температура не поднимается выше +15°C, а жители вынуждены искать любые способы согреться, включая использование дополнительных обогревателей. Но они не спасают, а счета за электроэнергию растут.
«Уже несколько месяцев мы без стабильного отопления. За все лето и начало осени отопление включали только на несколько дней, — делится житель микрорайона Горский на левом берегу Артем. — Приходится постоянно включать обогреватели и греть воду в кастрюлях. Я уже не говорю о том, что все соседи на больничных. В такой холодной квартире невозможно жить, особенно когда на улице уже минусовая температура».
Сложнее всего приходится семьям с маленькими детьми и пожилыми людьми. Как отметила Кристина с улицы Новогодней:
«Грудной ребенок не может находиться в такой температуре, мы уже болеем вторую неделю. Местные власти не предпринимают никаких действий, хотя счета приходят исправно».
Проблемы с отоплением в Новосибирске, по словам властей, вызваны как плановыми ремонтами, так и авариями на теплосетях. Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что на сегодняшний день в Новосибирске без отопления остаются 88 объектов. Однако реальность для жителей Ленинского района кажется совсем другой. По данным портала «Мой Новосибирск», без отопления остаются около 300 домов.
Отопительный кризис этой осени — не первый случай за последние годы. В январе 2024 года левый берег Новосибирска был лишен отопления более чем на месяц из-за крупной аварии на теплосетях. Эта ситуация вызвала волну недовольства среди жителей. Многие дома оставались без тепла при температуре ниже -30°C. Местные жители опасаются, что подобная ситуация можент повториться и в этом году.
Первомайский район в этом отопительном сезоне также страдает от отсутствия тепла. Правда, вызвано оно другими причинами — ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания» (СТК), которая обеспечивает теплом значительную часть района, задолжала поставщикам 168 млн рублей. МУП «Энергия» добавило к этой сумме ещё 800 млн долга, что привело к значительным перебоям с подачей газа и, как следствие, тепла в дома.
Проблема вскрылась после того, как местная жительница обратилась напрямую к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, заявив, что ее семья живет в квартире без отопления и горячей воды. На фоне кризиса в районе был введен режим повышенной готовности.