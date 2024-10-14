До 300 тысяч человек вырастет пассажиропоток по Оби в Новосибирске

Posted 14 октября, 00:59
Published 14 октября, 00:59
Modified 14 октября, 00:59
Updated 14 октября, 00:59
Этот показатель продолжает расти: в 2023 году более 250 тысяч человек воспользовались водным транспортом на реке Обь. Эти изменения связывают с активным развитием инфраструктуры и увеличением числа остановочных пунктов вдоль Оби.
В июне 2024 года правительство России внесло в реестр внутренних водных путей страны 12 остановочных пунктов, расположенных на территории Новосибирской области. Ранее они существовали, но не были официально признаны, что мешало проводить необходимые дноуглубительные работы и улучшать доступность остановок. Сейчас ведутся работы по их обустройству, чтобы привести инфраструктуру в соответствие с нормативами и улучшить транспортную доступность.
Как сообщили в Минтрансе Новосибирска, включение остановок в федеральный реестр водных путей позволит организовать единую пассажирскую линию, которая свяжет ключевые районы города: Михайловскую набережную, парк в Северо-Чемском жилмассиве, аквапарк и Заельцовский парк. Эта инициатива направлена на развитие речного сообщения между правым и левым берегом города, что позволит разгрузить автомобильные мосты, часто страдающие от заторов.