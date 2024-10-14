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Posted 14 октября, 00:59

Published 14 октября, 00:59

Modified 14 октября, 00:59

Updated 14 октября, 00:59

До 300 тысяч человек вырастет пассажиропоток по Оби в Новосибирске

До 300 тысяч человек вырастет пассажиропоток по Оби в Новосибирске

14 октября 2024, 00:59
Фото: 1MI
К 2024 году количество пассажиров, использующих речной транспорт в Новосибирске, может достичь 300 тысяч человек, сообщают в Минтраспорта Новосибирской области.

Этот показатель продолжает расти: в 2023 году более 250 тысяч человек воспользовались водным транспортом на реке Обь. Эти изменения связывают с активным развитием инфраструктуры и увеличением числа остановочных пунктов вдоль Оби.

В июне 2024 года правительство России внесло в реестр внутренних водных путей страны 12 остановочных пунктов, расположенных на территории Новосибирской области. Ранее они существовали, но не были официально признаны, что мешало проводить необходимые дноуглубительные работы и улучшать доступность остановок. Сейчас ведутся работы по их обустройству, чтобы привести инфраструктуру в соответствие с нормативами и улучшить транспортную доступность.

Как сообщили в Минтрансе Новосибирска, включение остановок в федеральный реестр водных путей позволит организовать единую пассажирскую линию, которая свяжет ключевые районы города: Михайловскую набережную, парк в Северо-Чемском жилмассиве, аквапарк и Заельцовский парк. Эта инициатива направлена на развитие речного сообщения между правым и левым берегом города, что позволит разгрузить автомобильные мосты, часто страдающие от заторов.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Река Обь#Рост цен#Водный транспорт#Речной трамвай
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