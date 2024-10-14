До 300 тысяч человек вырастет пассажиропоток по Оби в Новосибирске

В июне 2024 года правительство России внесло в реестр внутренних водных путей страны 12 остановочных пунктов, расположенных на территории Новосибирской области. Ранее они существовали, но не были официально признаны, что мешало проводить необходимые дноуглубительные работы и улучшать доступность остановок. Сейчас ведутся работы по их обустройству, чтобы привести инфраструктуру в соответствие с нормативами и улучшить транспортную доступность.