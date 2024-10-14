Экипаж Ан-12 получил госнаграды за аварийную посадку в Новосибирске

Posted 14 октября, 10:37
Published 14 октября, 10:37
Modified 14 октября, 10:39
Updated 14 октября, 10:39
Владимир Путин подписал указ о награждении медалями Нестерова пятерых летчиков Иркутского авиационного завода, который входит в корпорацию «Яковлев». Награды вручены за отвагу и профессионализм, проявленные экипажем при аварийной посадке в аэропорту «Толмачево» самолета Ан-12, следовавшего по маршруту Иркутск-Москва в декабре 2022 года.
На высоте у машины отказал один из четырех двигателей. Было приято решение садиться, но при посадке неисправный мотор вспыхнул. Пламя потушили силами наземных служб, никто не пострадал.
В начале октября в «Толмачево» экстренно приземлился лайнер авиакомпании S7, летевший из Читы в Москву. Поводом для посадки стало состояние одного из пассажиров.