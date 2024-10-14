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Posted 14 октября, 10:37

Published 14 октября, 10:37

Modified 14 октября, 10:39

Updated 14 октября, 10:39

Самолет сел с горящим неисправным двигателем

Экипаж Ан-12 получил госнаграды за аварийную посадку в Новосибирске

14 октября 2024, 10:37
Фото: тг-канал «Авиаинцидент»
Самолет сел с горящим неисправным двигателем
Президент России наградил летчиков Иркутского авиазавода за отвагу, говорится на сайте Кремля.

Владимир Путин подписал указ о награждении медалями Нестерова пятерых летчиков Иркутского авиационного завода, который входит в корпорацию «Яковлев». Награды вручены за отвагу и профессионализм, проявленные экипажем при аварийной посадке в аэропорту «Толмачево» самолета Ан-12, следовавшего по маршруту Иркутск-Москва в декабре 2022 года.

Видео: тг-канал «Авиаинцидент». Огонь потушили наземные службы

На высоте у машины отказал один из четырех двигателей. Было приято решение садиться, но при посадке неисправный мотор вспыхнул. Пламя потушили силами наземных служб, никто не пострадал.

В начале октября в «Толмачево» экстренно приземлился лайнер авиакомпании S7, летевший из Читы в Москву. Поводом для посадки стало состояние одного из пассажиров.

Сотни пассажиров застряли в новосибирском аэропорту Толмачево
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