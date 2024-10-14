Экипаж Ан-12 получил госнаграды за аварийную посадку в Новосибирске

Владимир Путин подписал указ о награждении медалями Нестерова пятерых летчиков Иркутского авиационного завода, который входит в корпорацию «Яковлев». Награды вручены за отвагу и профессионализм, проявленные экипажем при аварийной посадке в аэропорту «Толмачево» самолета Ан-12, следовавшего по маршруту Иркутск-Москва в декабре 2022 года.