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Posted 14 октября, 02:04

Published 14 октября, 02:04

Modified 14 октября, 02:06

Updated 14 октября, 02:06

Пробки на улице Большевистской

Гигантская пробка сковала улицу Большевистскую в Новосибирске

14 октября 2024, 02:04
Фото: 1MI
Пробки на улице Большевистской
Новосибирскую снова стоит в пробках, самая проблематичная ситуация — на улице Большевистской, где образовалась многокилометровая очередь из автомобилей.

Затор на улице Большевистской собрался с утра 14 октября. Протяженность пробки, по данным 2GIS, составляет 5 километров — от остановки общественного транспорта «Карьер Борок до остановки „Станция метро „Речной вокзал“». Согласно информации сервиса, на это участке дороге произошли сразу два ДТП.

В целом дорожная обстановка в городе получила оценку пользователей на пять баллов. Проблематичная ситуация также наблюдается на Димитровском мосту в сторону правого берега, на улицах Станиславского и Большой, на Советском Шоссе. На правом берегу заторы возникли на улице Кирова, Ипподромской, на улице Богдана Хмельницкого и Мочищенском шоссе.

Ситуация с пробками в Новосибирске с каждым годом становится все хуже. Традиционно длинные заторы возникают в осенне-зимний период — они вызваны гололедицей, большими сугробами и частыми авариями. В прошлом году в городе был побит рекорд — пробки достигли 11 баллов из 10. По прогнозам экспертов, эта отметка не предел, в этом году ситуация может быть еще хуже.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Пробки#ДТП#Заторы#Аварии
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