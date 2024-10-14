Гигантская пробка сковала улицу Большевистскую в Новосибирске

Posted 14 октября, 02:04
Published 14 октября, 02:04
Modified 14 октября, 02:06
Updated 14 октября, 02:06
Затор на улице Большевистской собрался с утра 14 октября. Протяженность пробки, по данным 2GIS, составляет 5 километров — от остановки общественного транспорта «Карьер Борок до остановки „Станция метро „Речной вокзал“». Согласно информации сервиса, на это участке дороге произошли сразу два ДТП.
В целом дорожная обстановка в городе получила оценку пользователей на пять баллов. Проблематичная ситуация также наблюдается на Димитровском мосту в сторону правого берега, на улицах Станиславского и Большой, на Советском Шоссе. На правом берегу заторы возникли на улице Кирова, Ипподромской, на улице Богдана Хмельницкого и Мочищенском шоссе.
Ситуация с пробками в Новосибирске с каждым годом становится все хуже. Традиционно длинные заторы возникают в осенне-зимний период — они вызваны гололедицей, большими сугробами и частыми авариями. В прошлом году в городе был побит рекорд — пробки достигли 11 баллов из 10. По прогнозам экспертов, эта отметка не предел, в этом году ситуация может быть еще хуже.