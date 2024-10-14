Гигантская пробка сковала улицу Большевистскую в Новосибирске

Ситуация с пробками в Новосибирске с каждым годом становится все хуже. Традиционно длинные заторы возникают в осенне-зимний период — они вызваны гололедицей, большими сугробами и частыми авариями. В прошлом году в городе был побит рекорд — пробки достигли 11 баллов из 10. По прогнозам экспертов, эта отметка не предел, в этом году ситуация может быть еще хуже.