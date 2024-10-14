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Posted 14 октября, 07:36

Published 14 октября, 07:36

Modified 14 октября, 07:38

Updated 14 октября, 07:38

Четвертый мост в Новосибирске

ГК «ВИС» доверили еще один мост в Новосибирске — работы начнутся в 2025 году

14 октября 2024, 07:36
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Четвертый мост в Новосибирске

ГК «ВИС» в 2025 году отремонтирует Бугринский мост в Новосибирске

В 2025 году в Новосибирске планируется ремонт дорожного покрытия на Бугринском мосту, работы выполнит подрядчик строительства четвертого моста ГК «ВИС».

Согласно условиям договора между группой «ВИС» и министерством транспорта Новосибирской области, после завершения строительства нового моста подрядчик обязуется восстановить дороги, которые использовались для транспортировки строительных материалов на площадку. Это включает ремонт не только самого Бугринского моста, но и его подъездных путей, рассказали в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.

Мэрия подтвердила, что все строительные работы на Бугринском мосту изначально были выполнены в полном соответствии с проектной документацией и стандартами. Однако автомобилисты нередко жалуются на неровности на мосту, что и стало одной из причин предстоящего ремонта. Поддерживающий ремонт моста проводится каждый строительный сезон силами дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ), однако полное восстановление покрытия планируется осуществить в 2025 году.

Сейчас ГК «ВИС» ведет строительство четвертого моста. Сдать его хотели еще в 2022 году, однако с того момента сроки неоднократно переносились. Последняя дата сдачи — декабрь 2025 года, однако даже этот срок эксперты подвергают сомнению.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Строительство#Подрядчик#Мост#ГК ВИС#Министерство транспорта
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