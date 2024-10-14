ГК «ВИС» доверили еще один мост в Новосибирске — работы начнутся в 2025 году

Мэрия подтвердила, что все строительные работы на Бугринском мосту изначально были выполнены в полном соответствии с проектной документацией и стандартами. Однако автомобилисты нередко жалуются на неровности на мосту, что и стало одной из причин предстоящего ремонта. Поддерживающий ремонт моста проводится каждый строительный сезон силами дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ), однако полное восстановление покрытия планируется осуществить в 2025 году.