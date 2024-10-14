ГК «ВИС» доверили еще один мост в Новосибирске — работы начнутся в 2025 году

Posted 14 октября, 07:36
Published 14 октября, 07:36
Modified 14 октября, 07:38
Updated 14 октября, 07:38
Согласно условиям договора между группой «ВИС» и министерством транспорта Новосибирской области, после завершения строительства нового моста подрядчик обязуется восстановить дороги, которые использовались для транспортировки строительных материалов на площадку. Это включает ремонт не только самого Бугринского моста, но и его подъездных путей, рассказали в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.
Мэрия подтвердила, что все строительные работы на Бугринском мосту изначально были выполнены в полном соответствии с проектной документацией и стандартами. Однако автомобилисты нередко жалуются на неровности на мосту, что и стало одной из причин предстоящего ремонта. Поддерживающий ремонт моста проводится каждый строительный сезон силами дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ), однако полное восстановление покрытия планируется осуществить в 2025 году.
Сейчас ГК «ВИС» ведет строительство четвертого моста. Сдать его хотели еще в 2022 году, однако с того момента сроки неоднократно переносились. Последняя дата сдачи — декабрь 2025 года, однако даже этот срок эксперты подвергают сомнению.