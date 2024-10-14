Группу мигрантов выдворят из Новосибирска после рейда в кафе «Звезда Востока»

Как сообщили в надзорном ведомтсве, выяснилось, что иностранцы нарушили миграционные правила, и на них составили административные протоколы. Их поместили в спецприемник для временного содержания, а позже суд принял решение об их принудительном выдворении из страны. Исполнением этого займутся судебные приставы.