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Posted 14 октября, 10:39

Published 14 октября, 10:39

Modified 14 октября, 10:41

Updated 14 октября, 10:41

Мигрантов задержали в кафе

Группу мигрантов выдворят из Новосибирска после рейда в кафе «Звезда Востока»

14 октября 2024, 10:39
Фото: 2GIS
Мигрантов задержали в кафе
Трех мигрантов выдворят из России за нарушение правил въезда и проживания. Меры предприняли после рейда в кафе «Звезда Востока», сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Рейд произошел в Железнодорожном районе совместно с полицей. Сотрудники правоохранительных органов проверяли кафе «Звезда Востока» на улице Челюскинцев, 15.

Как сообщили в надзорном ведомтсве, выяснилось, что иностранцы нарушили миграционные правила, и на них составили административные протоколы. Их поместили в спецприемник для временного содержания, а позже суд принял решение об их принудительном выдворении из страны. Исполнением этого займутся судебные приставы.

Прокуратура сообщила, что подобные проверки продолжатся, чтобы бороться с нелегальной миграцией.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Видео#Новосибирск#Полиция#Мигранты#Прокуратура#Кафе#Рейд
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