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Posted 14 октября, 03:56

Published 14 октября, 03:56

Modified 14 октября, 03:58

Updated 14 октября, 03:58

Лучшие даты для отпуска в 2025 году

Когда выгоднее брать отпуск в 2025 году: советы эксперта

14 октября 2024, 03:56
Фото: 1MI
Лучшие даты для отпуска в 2025 году

Новосибирцам рассказали, когда брать отпуск в 2025 году

Планирование отпуска — важный момент для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и получить максимальную выгоду в отпускных выплатах. Юрист и эксперт hh.ru по трудовому праву Ольга Владимирова поделилась рекомендациями, когда брать отпуск в 2025 году, чтобы сэкономить дни и получить лучшие выплаты.

Праздничные и выходные в 2025 году

Планированием отпуска стоит начать заниматься уже сейчас, так как правительство утвердило график рабочих и выходных дней на 2025 год. Всего россиян, работающих по графику 5/2 ожидают 247 рабочих и 118 выходных дней.

Самые длительные выходные традиционно выпадают на новогодние праздники. В этот раз они продлятся с 29 декабря по 8 января.

Как увеличить размер отпускных?

Если вы хотите получить наибольшие отпускные выплаты, стоит выбрать время, когда количество рабочих дней в месяце максимальное. Размер отпускных напрямую зависит от того, сколько рабочих дней в выбранном месяце. В 2025 году самыми выгодными для отпуска месяцами станут июль и октябрь — по 23 рабочих дня. Также хорошие условия для получения отпускных выплат будут в апреле, сентябре и декабре, где насчитывается по 22 рабочих дня.

А вот январь — не лучшее время для отпуска, так как в этом месяце всего 17 рабочих дней, что приведет к снижению суммы отпускных.

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Как увеличить продолжительность отпуска?

Чтобы продлить отдых и при этом сократить количество использованных отпускных дней, можно запланировать отпуск так, чтобы он захватывал праздничные дни. Например, если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, можно отдохнуть 15 календарных дней (с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года). Однако такой вариант может быть невыгоден с точки зрения выплат, ведь отпускные будут рассчитываться исходя из меньшего количества рабочих дней в январе.

Что важно учесть при планировании отпуска?

При планировании отпуска важно учитывать не только праздничные, но и выходные дни. Если в заявлении на отпуск указаны только рабочие дни с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье не будут оплачиваться. Поэтому, чтобы увеличить выплаты, рекомендуется оформлять отпуск с захватом всех семи дней недели.

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Также стоит обратить внимание на даты выплат премий и бонусов на работе. Если запланировать отпуск после их получения, это увеличит сумму отпускных. Не забывайте, что производственный календарь обновляется ежегодно, и размер отпускных в 2025 году может отличаться от сумм, полученных в предыдущие годы.

Грамотное планирование отпуска — это не только шанс отдохнуть, но и возможность увеличить выплаты, правильно выбрав даты отдыха.

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