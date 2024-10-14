Когда выгоднее брать отпуск в 2025 году: советы эксперта

Posted 14 октября, 03:56
Published 14 октября, 03:56
Modified 14 октября, 03:58
Updated 14 октября, 03:58
Планированием отпуска стоит начать заниматься уже сейчас, так как правительство утвердило график рабочих и выходных дней на 2025 год. Всего россиян, работающих по графику 5/2 ожидают 247 рабочих и 118 выходных дней.
Самые длительные выходные традиционно выпадают на новогодние праздники. В этот раз они продлятся с 29 декабря по 8 января.
Если вы хотите получить наибольшие отпускные выплаты, стоит выбрать время, когда количество рабочих дней в месяце максимальное. Размер отпускных напрямую зависит от того, сколько рабочих дней в выбранном месяце. В 2025 году самыми выгодными для отпуска месяцами станут июль и октябрь — по 23 рабочих дня. Также хорошие условия для получения отпускных выплат будут в апреле, сентябре и декабре, где насчитывается по 22 рабочих дня.
А вот январь — не лучшее время для отпуска, так как в этом месяце всего 17 рабочих дней, что приведет к снижению суммы отпускных.
Чтобы продлить отдых и при этом сократить количество использованных отпускных дней, можно запланировать отпуск так, чтобы он захватывал праздничные дни. Например, если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, можно отдохнуть 15 календарных дней (с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года). Однако такой вариант может быть невыгоден с точки зрения выплат, ведь отпускные будут рассчитываться исходя из меньшего количества рабочих дней в январе.
При планировании отпуска важно учитывать не только праздничные, но и выходные дни. Если в заявлении на отпуск указаны только рабочие дни с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье не будут оплачиваться. Поэтому, чтобы увеличить выплаты, рекомендуется оформлять отпуск с захватом всех семи дней недели.
Также стоит обратить внимание на даты выплат премий и бонусов на работе. Если запланировать отпуск после их получения, это увеличит сумму отпускных. Не забывайте, что производственный календарь обновляется ежегодно, и размер отпускных в 2025 году может отличаться от сумм, полученных в предыдущие годы.
Грамотное планирование отпуска — это не только шанс отдохнуть, но и возможность увеличить выплаты, правильно выбрав даты отдыха.