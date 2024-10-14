Когда выгоднее брать отпуск в 2025 году: советы эксперта

Чтобы продлить отдых и при этом сократить количество использованных отпускных дней, можно запланировать отпуск так, чтобы он захватывал праздничные дни. Например, если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, можно отдохнуть 15 календарных дней (с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года). Однако такой вариант может быть невыгоден с точки зрения выплат, ведь отпускные будут рассчитываться исходя из меньшего количества рабочих дней в январе.