Когда выпадет снег в Новосибирске — синоптики рассказали о погоде в середине октября

Posted 14 октября, 12:07
Published 14 октября, 12:07
Modified 14 октября, 12:09
Updated 14 октября, 12:09
До пятницы, 18 октября, осадков не предвидится, а дневная температура останется в положительных значениях. В понедельник, 14 октября, столбики термометров покажут +2 градуса днем и -8 градусов ночью, а к середине недели ожидается повышение до +6 градусов в дневные часы. Ночные температуры останутся ниже нуля, с минимальными значениями до -3 градусов.
Согласно прогнозам, антициклон обеспечит ясное небо на протяжении недели, что создаст условия для постепенного прогрева днём и выхолаживания ночью. Ветер будет преимущественно слабым, с порывами до 4 метров в секунду.
Однако с 19 октября ситуация изменится. В субботу начнется перестройка атмосферных процессов: на Новосибирск надвинется циклон, который принесёт осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневное время температура составит +6 градусов, а ночью останется на уровне около 0 грудсов. Усилится также ветер — порывы могут достигать 10-11 метров в секунду.