Когда выпадет снег в Новосибирске — синоптики рассказали о погоде в середине октября

Однако с 19 октября ситуация изменится. В субботу начнется перестройка атмосферных процессов: на Новосибирск надвинется циклон, который принесёт осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневное время температура составит +6 градусов, а ночью останется на уровне около 0 грудсов. Усилится также ветер — порывы могут достигать 10-11 метров в секунду.