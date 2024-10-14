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Posted 14 октября, 12:07

Published 14 октября, 12:07

Modified 14 октября, 12:09

Updated 14 октября, 12:09

Последние теплые дни осени

Когда выпадет снег в Новосибирске — синоптики рассказали о погоде в середине октября

14 октября 2024, 12:07
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Последние теплые дни осени

Еще несколько теплых дней перед холодами прогнозируют синоптики в Новосибирске

На этой неделе жители Новосибирска могут наслаждаться относительно тёплой погодой, однако к выходным начнётся перестройка атмосферных процессов. Температура воздуха до конца рабочей недели будет постепенно повышаться, достигая отметки в +7 градусов, но к субботе ожидаются осадки и усиление ветра.

До пятницы, 18 октября, осадков не предвидится, а дневная температура останется в положительных значениях. В понедельник, 14 октября, столбики термометров покажут +2 градуса днем и -8 градусов ночью, а к середине недели ожидается повышение до +6 градусов в дневные часы. Ночные температуры останутся ниже нуля, с минимальными значениями до -3 градусов.

Прогноз синоптиковПрогноз синоптиков
Прогноз синоптиков. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Согласно прогнозам, антициклон обеспечит ясное небо на протяжении недели, что создаст условия для постепенного прогрева днём и выхолаживания ночью. Ветер будет преимущественно слабым, с порывами до 4 метров в секунду.

Прогноз сервиса погодыПрогноз сервиса погоды
Прогноз сервиса погоды. Фото: Gismeteo

Однако с 19 октября ситуация изменится. В субботу начнется перестройка атмосферных процессов: на Новосибирск надвинется циклон, который принесёт осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневное время температура составит +6 градусов, а ночью останется на уровне около 0 грудсов. Усилится также ветер — порывы могут достигать 10-11 метров в секунду.

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