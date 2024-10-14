Комиссия: Автобусы Нижневартовска оборудованы работающими кондиционерами

Posted 14 октября, 14:27
Published 14 октября, 14:27
Modified 14 октября, 14:27
Updated 14 октября, 14:27
В состав комиссии вошли чиновники местной администрации и представители компании «АвтоМАЗ». Почти двести автобусов были приобретены для города на бюджетные средства. Соответствующий государственный контракт был подписан между властями ХМАО — Югры и компанией «АвтоМАЗ», пишет muksun.fm.
Эксперты осмотрели салоны пассажирских автобусов и провели приемку работ в конце сентября — начале октября 2024 года. Системы кондиционирования были проверены детально, с проверкой подачи холодного воздуха в салон автобуса. Комиссия подтвердила, что все работает исправно. По итогам проверки были подписаны соответствующие протоколы.
Тем временем двое чиновников, занимающих руководящие должности в правительстве округа, находятся под арестом. Их обвиняют в мошенничестве: они якобы заплатили бюджетные средства на покупку транспортных средств с кондиционерами, а купили без них по более низкой стоимости. Однако комиссия пришла к выводу, что информация об отсутствии систем кондиционирования сильно преувеличена.
Компания «Домтрансавто», специализирующаяся на пассажирских перевозках, пришла на рынок Нижневартовска весной 2024 года после того, как выиграла муниципальный тендер. Компания сразу приступила к реализации транспортной реформы. Стоит отметить, что опыт в этом деле у «Домтрансавто» уже есть — ранее компания наладила пассажирские перевозки в Санкт-Петербурге. После того, как на маршруты были выведены новые транспортные средства ЛИАЗ, перевозчик сократил интервал движения, в час пик — в два раза. После повышения заработной платы нижневартовским водителям укомплектованность водительским составом в компании стала 100-процентной.
В целях повышения привлекательности и удобства пассажироперевозок компания «Домтрансавто» проводит розыгрыши бесплатных проездных, а также внедряет современные платежные системы, реализуя таким образом задачу по цифровизации транспортной сети в регионах России.