Комиссия: Автобусы Нижневартовска оборудованы работающими кондиционерами

Компания «Домтрансавто», специализирующаяся на пассажирских перевозках, пришла на рынок Нижневартовска весной 2024 года после того, как выиграла муниципальный тендер. Компания сразу приступила к реализации транспортной реформы. Стоит отметить, что опыт в этом деле у «Домтрансавто» уже есть — ранее компания наладила пассажирские перевозки в Санкт-Петербурге. После того, как на маршруты были выведены новые транспортные средства ЛИАЗ, перевозчик сократил интервал движения, в час пик — в два раза. После повышения заработной платы нижневартовским водителям укомплектованность водительским составом в компании стала 100-процентной.