Министра транспорта Новосибирской области отчитали за подготовку к зиме

Posted 14 октября, 06:24
Published 14 октября, 06:24
Modified 14 октября, 06:26
Updated 14 октября, 06:26
Глава региона раскритиковал работу Анатолия Костылевского во время оперативного совещания в правительстве. Андрей Травников поинтересовался, какие дополнительные меры были внедрены по сравнению с предыдущим зимним сезоном, Костылевский признал, что ничего нового в этом году не сделано. Применяются те же методы, что и в прошлом году. Травников подчеркнул, что прошлый сезон был неудовлетворительным и требовал доработок, а теперь получается, что подготовка к зиме снова ведется без учета прошлогодних недостатков.
«Нас, что полностью устраивало содержание в прошедший сезон, у нас там все идеально было? Вы не готовы к моему вопросу? Вы еще раз оцените все мероприятия по подготовке к зиме и на следующем оперативном совещании доложите, что дополнительно за лето подготовлено, реализовано или будет сделано в течение зимы для того, чтобы качество содержания с каждым годом, в том числе и в этом году, улучшилось», — заявил Травников.
Министр объяснил, что будет усилен контроль за качеством работ, а специалисты будут мониторить дороги по видеокамерам и выезжать на объекты для контроля подрядчиков. Однако губернатор счел ответ неубедительным и потребовал детализированного отчета к следующему понедельнику.