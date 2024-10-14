atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 06:24

Published 14 октября, 06:24

Modified 14 октября, 06:26

Updated 14 октября, 06:26

Министр транспорта Анатолий Костылевский

Министра транспорта Новосибирской области отчитали за подготовку к зиме

14 октября 2024, 06:24
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info
Министр транспорта Анатолий Костылевский
Губернатор Андрей Травников выразил недовольство работой министерства транспорта по подготовке к зимнему содержанию дорог. Глава региона задал резонный вопрос: что нового сделано по сравнению с прошлым годом? Ответы министра Анатолия Костылевского оставили губернатора без удовлетворения.

Глава региона раскритиковал работу Анатолия Костылевского во время оперативного совещания в правительстве. Андрей Травников поинтересовался, какие дополнительные меры были внедрены по сравнению с предыдущим зимним сезоном, Костылевский признал, что ничего нового в этом году не сделано. Применяются те же методы, что и в прошлом году. Травников подчеркнул, что прошлый сезон был неудовлетворительным и требовал доработок, а теперь получается, что подготовка к зиме снова ведется без учета прошлогодних недостатков.

«Нас, что полностью устраивало содержание в прошедший сезон, у нас там все идеально было? Вы не готовы к моему вопросу? Вы еще раз оцените все мероприятия по подготовке к зиме и на следующем оперативном совещании доложите, что дополнительно за лето подготовлено, реализовано или будет сделано в течение зимы для того, чтобы качество содержания с каждым годом, в том числе и в этом году, улучшилось», — заявил Травников.

Министр объяснил, что будет усилен контроль за качеством работ, а специалисты будут мониторить дороги по видеокамерам и выезжать на объекты для контроля подрядчиков. Однако губернатор счел ответ неубедительным и потребовал детализированного отчета к следующему понедельнику.

В Новосибирске начали консервацию ливневок к зиме
Узнать подробнее
Читайте также:
Будет сложно и переживут не все — прогноз погоды на зимуЗа дорогами в Новосибирске будет присматривать «долоктевский» чиновникВ Новосибирске ожидается рост стоимости проезда — сколько будем платить
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Дороги#Губернатор#Критика#Зима#Подрядчики#Контроль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика