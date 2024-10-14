Министра транспорта Новосибирской области отчитали за подготовку к зиме

Глава региона раскритиковал работу Анатолия Костылевского во время оперативного совещания в правительстве. Андрей Травников поинтересовался, какие дополнительные меры были внедрены по сравнению с предыдущим зимним сезоном, Костылевский признал, что ничего нового в этом году не сделано. Применяются те же методы, что и в прошлом году. Травников подчеркнул, что прошлый сезон был неудовлетворительным и требовал доработок, а теперь получается, что подготовка к зиме снова ведется без учета прошлогодних недостатков.