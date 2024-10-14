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Posted 14 октября, 02:41

Published 14 октября, 02:41

Modified 14 октября, 02:43

Updated 14 октября, 02:43

Купюры с Новосибирском могут появиться в 2025 году

Новая 10-рублевая купюра появится в 2025 году — что на ней изобразят

14 октября 2024, 02:41
Фото: unsplash.com
Купюры с Новосибирском могут появиться в 2025 году

Новосибирск появится на 10-рублевой купюре

Через год Новосибирск станет лицом 10-рублевой купюры — в рамках продолжающейся модернизации российского бумажного обращения. На смену символам Красноярска, которые украшают банкноты уже более 25 лет, придут достопримечательности столицы Сибири.

Идея обновить дизайн банкнот с целью демонстрации уникальных объектов каждого федерального округа впервые была предложена в 2021 году Михаилом Алексеевым, заместителем председателя Центрального банка России. Тогда же председатель новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев выступил с предложением изобразить на новой купюре Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ). По его словам, это не только архитектурное сокровище, но и символ города, привлекающий внимание туристов.

На текущий момент, по информации пресс-службы Центробанка, выбор изображений для новой 10-рублевой купюры окончательно не утвержден. Однако известно, что на лицевой стороне купюры появится Новосибирск, а на оборотной — знаковый объект Сибирского федерального округа. Среди предложенных вариантов — Технопарк, Бугринский мост и тот же НОВАТ, который, по мнению многих, заслуживает стать основным символом новой банкноты.

Первая 10-рублевая купюра с символами Красноярска появилась в 1998 году. На ее лицевой стороне изображены Коммунальный мост и Часовня Параскевы Пятницы, а на обратной — Красноярская ГЭС. Производство этих банкнот прекратилось в 2013 году, но в 2023-м было решено возобновить выпуск с обновлённым дизайном, что и привело к идее включить Новосибирск.

По народному голосованию новосибирцев, проведенному в 2021 году, помимо Оперного театра, значимыми символами были названы Бугринский мост и башни Технопарка, что также отражает технологическое развитие города. Эти объекты в ближайшем будущем могут стать визитной карточкой Новосибирска на денежном знаке.

Обновленные купюры номиналом в 10 рублей, 50 рублей и 500 рублей начнут поступать в оборот к концу 2025 года. Новосибирск, таким образом, станет частью обновлённой денежной истории России.

Новосибирцы начали рассчитываться в магазинах новыми 100-рублевыми купюрами
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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Деньги#Центробанк#Рубль#Номинал#Банкнота
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