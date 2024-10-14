Новая 10-рублевая купюра появится в 2025 году — что на ней изобразят

Posted 14 октября, 02:41
Published 14 октября, 02:41
Modified 14 октября, 02:43
Updated 14 октября, 02:43
Идея обновить дизайн банкнот с целью демонстрации уникальных объектов каждого федерального округа впервые была предложена в 2021 году Михаилом Алексеевым, заместителем председателя Центрального банка России. Тогда же председатель новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев выступил с предложением изобразить на новой купюре Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ). По его словам, это не только архитектурное сокровище, но и символ города, привлекающий внимание туристов.
На текущий момент, по информации пресс-службы Центробанка, выбор изображений для новой 10-рублевой купюры окончательно не утвержден. Однако известно, что на лицевой стороне купюры появится Новосибирск, а на оборотной — знаковый объект Сибирского федерального округа. Среди предложенных вариантов — Технопарк, Бугринский мост и тот же НОВАТ, который, по мнению многих, заслуживает стать основным символом новой банкноты.
Первая 10-рублевая купюра с символами Красноярска появилась в 1998 году. На ее лицевой стороне изображены Коммунальный мост и Часовня Параскевы Пятницы, а на обратной — Красноярская ГЭС. Производство этих банкнот прекратилось в 2013 году, но в 2023-м было решено возобновить выпуск с обновлённым дизайном, что и привело к идее включить Новосибирск.
По народному голосованию новосибирцев, проведенному в 2021 году, помимо Оперного театра, значимыми символами были названы Бугринский мост и башни Технопарка, что также отражает технологическое развитие города. Эти объекты в ближайшем будущем могут стать визитной карточкой Новосибирска на денежном знаке.
Обновленные купюры номиналом в 10 рублей, 50 рублей и 500 рублей начнут поступать в оборот к концу 2025 года. Новосибирск, таким образом, станет частью обновлённой денежной истории России.