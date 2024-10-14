Новая 10-рублевая купюра появится в 2025 году — что на ней изобразят

Первая 10-рублевая купюра с символами Красноярска появилась в 1998 году. На ее лицевой стороне изображены Коммунальный мост и Часовня Параскевы Пятницы, а на обратной — Красноярская ГЭС. Производство этих банкнот прекратилось в 2013 году, но в 2023-м было решено возобновить выпуск с обновлённым дизайном, что и привело к идее включить Новосибирск.