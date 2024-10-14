Новосибирские ученые создали хлеб из фиолетовой пшеницы против раковых опухолей

Исследование проводилось на модели рака легких у мышей. Грызунам вводили клетки карциномы Льюис и разделили их на несколько групп: одну кормили обычным кормом, другую — зерном с высоким содержанием антоцианов. Результаты показали, что у мышей, потреблявших обогащенную пшеницу, опухоли были значительно меньше, а число метастазов снизилось, собщает «Наука в Сибири».