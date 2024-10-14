atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 11:36

Published 14 октября, 11:36

Modified 14 октября, 11:38

Updated 14 октября, 11:38

Пшеница с антоцианами

Новосибирские ученые создали хлеб из фиолетовой пшеницы против раковых опухолей

14 октября 2024, 11:36
Фото: «Наука в Сибири»
Пшеница с антоцианами
Исследователи из Новосибирска представили хлеб с антоцианами, способный бороться с раковыми опухолями. Ученые Института цитологии и генетики СО РАН совместно с НИИ нейронаук и медицины провели эксперимент, который показал, что пшеница, обогащенная антоцианами, снижает объем опухоли.

Исследование проводилось на модели рака легких у мышей. Грызунам вводили клетки карциномы Льюис и разделили их на несколько групп: одну кормили обычным кормом, другую — зерном с высоким содержанием антоцианов. Результаты показали, что у мышей, потреблявших обогащенную пшеницу, опухоли были значительно меньше, а число метастазов снизилось, собщает «Наука в Сибири».

Антоцианы, пигменты, придающие растениям характерный фиолетовый и синий цвет, давно известны своими антиоксидантными свойствами. Они содержатся в тёмных фруктах и овощах, таких как черника и свекла, но пшеница с антоцианами, разработанная новосибирскими учёными, может стать более доступным и удобным источником этих веществ.

«Наше исследование подтвердило, что антоцианы оказывают положительное влияние на борьбу с онкологическими процессами», — говорит Мария Тихонова, доктор биологических наук и участница исследования.

Она также отметила, что у мышей на антоциановой диете усилился процесс аутофагии, при котором клетки очищаются от повреждённых частей, что может способствовать борьбе с раком.

Новосибирские ученые готовят оборудование для термоядерного реактора СКИФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Как сохранить ясный ум в пожилом возрасте рассказал ученый из АкадемгородкаСмертельный вирус Марбург исследуют ученые из НовосибирскаМикропластик в Оби: ученые исследовали пляжи Новосибирска на загрязнение
#Алина Гурицкая#Медицина#Новосибирск#Ученые#Здоровье#Рак#Эксперимент#Хлеб#Метастазы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика