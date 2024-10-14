Новосибирские ученые создали хлеб из фиолетовой пшеницы против раковых опухолей

Posted 14 октября, 11:36
Published 14 октября, 11:36
Modified 14 октября, 11:38
Updated 14 октября, 11:38
Исследование проводилось на модели рака легких у мышей. Грызунам вводили клетки карциномы Льюис и разделили их на несколько групп: одну кормили обычным кормом, другую — зерном с высоким содержанием антоцианов. Результаты показали, что у мышей, потреблявших обогащенную пшеницу, опухоли были значительно меньше, а число метастазов снизилось, собщает «Наука в Сибири».
Антоцианы, пигменты, придающие растениям характерный фиолетовый и синий цвет, давно известны своими антиоксидантными свойствами. Они содержатся в тёмных фруктах и овощах, таких как черника и свекла, но пшеница с антоцианами, разработанная новосибирскими учёными, может стать более доступным и удобным источником этих веществ.
«Наше исследование подтвердило, что антоцианы оказывают положительное влияние на борьбу с онкологическими процессами», — говорит Мария Тихонова, доктор биологических наук и участница исследования.
Она также отметила, что у мышей на антоциановой диете усилился процесс аутофагии, при котором клетки очищаются от повреждённых частей, что может способствовать борьбе с раком.