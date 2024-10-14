Новосибирский экстрасенс сразился с шаманом в поиске эскортницы

Posted 14 октября, 10:36
Published 14 октября, 10:36
Modified 14 октября, 10:38
Updated 14 октября, 10:38
Новосибирский маг, победитель 19-го сезона «Битвы эксрасенсов» Тимофей Руденко принял участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш» на ТНТ. В передаче он наряду с другими участниками продемонстрировал свои способности. Он стал первый победителем оригинальной передачи, который пришел в новое шоу.
«Мне нужен новый вызов! Более того, я считаю, что „Реванш“ — самый сложный
формат среди всех проектов», — так объяснил свое участие в шоу Тимофей Руденко.
Соперниками мужчины стали шаманка Тамара Халы и молодой колдун Никита Турчин. Все они пытались найти девушку, которая не может ходить. Лучше всех с этим справился новосибирец — он отыскал участницу проекта за 5 минут, за что получил оценку в 40 баллов.
Со вторым заданием на поиск эскортницы Руденко не справился, но все же впечатлил судей. Он прошел в следующий этап шоу вместе с Никитой Турчиным. Покинула передачу шаманка Тамара Халы.