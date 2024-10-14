Новосибирский экстрасенс сразился с шаманом в поиске эскортницы

Соперниками мужчины стали шаманка Тамара Халы и молодой колдун Никита Турчин. Все они пытались найти девушку, которая не может ходить. Лучше всех с этим справился новосибирец — он отыскал участницу проекта за 5 минут, за что получил оценку в 40 баллов.