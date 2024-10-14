atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 10:36

Published 14 октября, 10:36

Modified 14 октября, 10:38

Updated 14 октября, 10:38

Новосибирский экстрасенс сразился с шаманом в поиске эскортницы

Новосибирский экстрасенс сразился с шаманом в поиске эскортницы

14 октября 2024, 10:36
Фото: ТНТ
Эзотерик из Новосибирска посоревновался с именитыми колдунами на телевидении. С помощью экстрасенсорных способностей он пытался найти эскортницу и инвалида.

Новосибирский маг, победитель 19-го сезона «Битвы эксрасенсов» Тимофей Руденко принял участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш» на ТНТ. В передаче он наряду с другими участниками продемонстрировал свои способности. Он стал первый победителем оригинальной передачи, который пришел в новое шоу.

«Мне нужен новый вызов! Более того, я считаю, что „Реванш“ — самый сложный
формат среди всех проектов», — так объяснил свое участие в шоу Тимофей Руденко.

Соперниками мужчины стали шаманка Тамара Халы и молодой колдун Никита Турчин. Все они пытались найти девушку, которая не может ходить. Лучше всех с этим справился новосибирец — он отыскал участницу проекта за 5 минут, за что получил оценку в 40 баллов.

Со вторым заданием на поиск эскортницы Руденко не справился, но все же впечатлил судей. Он прошел в следующий этап шоу вместе с Никитой Турчиным. Покинула передачу шаманка Тамара Халы.

Экстрасенс Хадуева посоветовала не оставлять товар в корзинах маркетплейсов
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирскую гадалку задержали в Астрахани за любовную магиюКолдун из Новосибирска Влад Кадони рассказал о своем роскошном особнякеВедьмы и колдуны из «Битвы экстрасенсов» съехались в Новосибирскую область
#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Шоу#Экстрасенсы#ТНТ#Эзотерика#Битва экстрасенсов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика