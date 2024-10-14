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Posted 14 октября, 03:55

Published 14 октября, 03:55

Modified 14 октября, 03:57

Updated 14 октября, 03:57

Значительная часть подвижного состава метро уже близка к полной выработке ресурса

Новосибирский метрополитен заключил контракт на 5 вагонов — сколько за них заплатят

14 октября 2024, 03:55
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Значительная часть подвижного состава метро уже близка к полной выработке ресурса
Подземка Новосибирска должна получить новые вагоны до конца 2025 года, следует из материалов сайта госзакупок.

МУП «Новосибирский метрополитен» подписал договор с АО «Метровагонмаш» на поставку пяти новых вагонов: двух моторных головных, двух промежуточных моторных и одного прицепного без двигателя. Общая стоимость контракта составляет 863,681 млн рублей.

Согласно договору, в 2024 году необходимо внести предоплату в размере 28,95% от общей суммы контракта, то есть, 250 млн рублей. Оставшиеся 613,681 млн в 2025 году. Как говорится в тексте документа, финансирование покупки осуществляется за счет собственных средств метрополитена.

Поставка должна быть осуществлена до 25 декабря 2025 года. Отдельным пунктом предусмотрена возможность одностороннего отказа от выполнения контракта.

Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что в планах на ближайшие два года покупка 20 новых вагонов метро для замены отработавших свой срок. 15 из них будет приобретено по лизинговой схеме, поставщиком выступит компания «Сбербанк Лизинг». В текущем году было принято решение о выделении для этого субсидии из областного бюджета в размере 2,2 млрд рублей.

Новосибирский метрополитен — единственный за Уралом, подземку официально запустили в январе 1986 года, хотя строительство метро было заложено еще в Генплан, разработанный в 1954 году. В середине 80-х предполагалось, что система метро должна была состоять из трех линий и более 50 станций.

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