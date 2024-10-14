Новосибирский метрополитен заключил контракт на 5 вагонов — сколько за них заплатят

Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что в планах на ближайшие два года покупка 20 новых вагонов метро для замены отработавших свой срок. 15 из них будет приобретено по лизинговой схеме, поставщиком выступит компания «Сбербанк Лизинг». В текущем году было принято решение о выделении для этого субсидии из областного бюджета в размере 2,2 млрд рублей.