Новосибирский зоопарк меняет график работы — причины и сроки

Posted 14 октября, 05:22
Published 14 октября, 05:22
Modified 14 октября, 05:24
Updated 14 октября, 05:24
Как рассказали в зоосаде, время работы сокращается с сегодняшнего дня 14 октября. Теперь посмотреть на зверей можно с 08:00 до 19:00. Кассы будут работать до 18:00.
Стоимость билетов осталась той же: 500 рублей для взрослых, 250 рублей для детей и льготников.
График работы зоопарка регулярно меняются. Летом зверинец работает до 23:00. Недавно в Новосибирском зоопарке прошла декада пожилого человека, в честь которой вход для людей преклонного возраста сделали бесплатным — такая акция проходит каждый год.