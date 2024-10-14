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Posted 14 октября, 05:22

Published 14 октября, 05:22

Modified 14 октября, 05:24

Updated 14 октября, 05:24

Зоопарк вечером

Новосибирский зоопарк меняет график работы — причины и сроки

14 октября 2024, 05:22
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Зоопарк вечером
В связи с сокращением светового дня и похолоданием в Новосибирском зоопарке меняется график посещения.

Как рассказали в зоосаде, время работы сокращается с сегодняшнего дня 14 октября. Теперь посмотреть на зверей можно с 08:00 до 19:00. Кассы будут работать до 18:00.

Стоимость билетов осталась той же: 500 рублей для взрослых, 250 рублей для детей и льготников.

График работы зоопарка регулярно меняются. Летом зверинец работает до 23:00. Недавно в Новосибирском зоопарке прошла декада пожилого человека, в честь которой вход для людей преклонного возраста сделали бесплатным — такая акция проходит каждый год.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Зоопарк#Стоимость#Билеты#График работы#Кассы
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