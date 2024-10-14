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Posted 13 октября, 23:53

Published 13 октября, 23:53

Modified 13 октября, 23:53

Updated 13 октября, 23:53

Лариса Долина может не собрать полный зал

Новосибирцы отказываются покупать билеты на концерт Ларисы Долиной

13 октября 2024, 23:53
Фото: Яндекс.Афиша
Лариса Долина может не собрать полный зал
14 октября в Доме ученых Новосибирского Академгородка должен состояться концерт 69-летней российской певицы Ларисы Долиной, однако событие может пройти при полупустом зале. На данный момент значительная часть билетов остается нераспроданной.

По данным с сайтов продажи билетов, свободными остаются почти половина мест зала, рассчитанного на 1000 зрителей. Стоимость билетов колеблется от 2800 до 6000 рублей, что, вероятно, является одной из причин низкого спроса. Особенно заметна слабая продажа в дальних рядах, где даже сравнительно доступные билеты за 3800 рублей остаются нетронутыми.

Схема залаСхема зала
Схема зала. Фото: Яндекс.Афиша

После Новосибирска Лариса Долина продолжит свой гастрольный тур, выступив в Омске, Тюмени, Новом Уренгое, Губкинском и Сургуте. Примечательно, что ситуация с продажами билетов в других городах тура также не отличается высоким ажиотажем, за исключением небольшого города Губкинского, где почти все места забронированы. Однако в Москве, где певица завершит тур, практически все билеты уже распроданы, кроме одного — самого дорогого за 15 тысяч рублей.

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