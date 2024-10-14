Новосибирцы отказываются покупать билеты на концерт Ларисы Долиной

После Новосибирска Лариса Долина продолжит свой гастрольный тур, выступив в Омске, Тюмени, Новом Уренгое, Губкинском и Сургуте. Примечательно, что ситуация с продажами билетов в других городах тура также не отличается высоким ажиотажем, за исключением небольшого города Губкинского, где почти все места забронированы. Однако в Москве, где певица завершит тур, практически все билеты уже распроданы, кроме одного — самого дорогого за 15 тысяч рублей.