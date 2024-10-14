Очередной сбой в работе «Электронного города»: что происходит

Провайдер пообещал компенсацию за неудобства, однако многие пользователи не могут подать запросы на перерасчет из-за сбоев в системе личных сообщений. В официальных комментариях «Электронного города» заявлено, что работы по восстановлению ведутся в круглосуточном режиме, но стабильность до сих пор не достигнута.