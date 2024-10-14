Очередной сбой в работе «Электронного города»: что происходит

Posted 13 октября, 22:52
Published 13 октября, 22:52
Modified 13 октября, 22:52
Updated 13 октября, 22:52
По сообщениям пользователей, интернет перестал работать около 18:30 13 октября, что привело к значительным неудобствам, особенно в выходной день. Нарушения затронули также телевидение и мобильное приложение компании, что вызвало волну негодования среди абонентов.
«"Электронный город» опять подвел. В воскресенье вечером приходится сидеть без интернета и телевидения уже во второй раз. Даже приложение не работает! Что происходит?» — жалуется житель Первомайского района Дмитрий.
Другие пользователи также не скрывают своего разочарования:
«Спасибо за испорченный вечер. Интернет вообще не грузит, а на сайте и приложении ошибка. Когда все это прекратится?» — возмущается Анна из Кировского района.
Согласно данным сервиса Downdetector.su, первые жалобы начали поступать с 18:30 и продолжаются до сих пор. Наибольшее количество обращений связано с отсутствием интернета и проблемами с доступом к сайту и мобильному приложению провайдера. Проблемы затронули не только Новосибирскую область — аналогичные сбои зафиксированы в Вологодской, Омской, Кемеровской областях и Красноярском крае.
Эти сбои в работе провайдера продолжаются с 6 октября, когда компания «Электронный город» впервые заявила о массированной DDoS-атаке. На протяжении уже более недели абоненты испытывают перебои в работе сети, что вызывает массовое недовольство.
Провайдер пообещал компенсацию за неудобства, однако многие пользователи не могут подать запросы на перерасчет из-за сбоев в системе личных сообщений. В официальных комментариях «Электронного города» заявлено, что работы по восстановлению ведутся в круглосуточном режиме, но стабильность до сих пор не достигнута.