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Posted 13 октября, 23:29

Published 13 октября, 23:29

Modified 13 октября, 23:29

Updated 13 октября, 23:29

В Новосибирске раскрыли возраст самого старого горожанина

Он застал Ленина — сколько лет самому пожилому новосибирцу

13 октября 2024, 23:29
Фото: Изображение Midjourney

В Новосибирске раскрыли возраст самого старого горожанина

Новосибирск с каждым годом пополняет ряды долгожителей, и к 2024 году число граждан, достигших возраста 90, 95 и 100 лет, значительно выросло. Одним из самых значительных событий этого года стало достижение 105-летнего возраста одним из жителей города, о чем сообщили в мэрии Новосибирска.

По данным мэрии, к 7 октября 2024 года 11 человек отпраздновали свои 90-летние юбилеи, а 237 граждан достигли возраста 95 лет. исло столетних юбиляров в 2024 году выросло до 82 человек, что значительно больше, чем в прошлом году. Для сравнения: в 2023 году 100-летний юбилей отметили 44 жителя Новосибирска, тогда как в этом году — уже 49.

Это не предел для сибирской столицы: в феврале 2024 года одному из жителей исполнилось 105 лет. Стоит отметить, что среди долгожителей города традиционно преобладают женщины, что не удивительно, учитывая общие мировые демографические тенденции. Мэрия Новосибирска также обращает внимание на улучшение социальной поддержки пожилых людей, что способствует увеличению числа долгожителей.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мэрия#Пенсионеры#Жизнь#Долголетие
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