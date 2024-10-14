Он застал Ленина — сколько лет самому пожилому новосибирцу

По данным мэрии, к 7 октября 2024 года 11 человек отпраздновали свои 90-летние юбилеи, а 237 граждан достигли возраста 95 лет. исло столетних юбиляров в 2024 году выросло до 82 человек, что значительно больше, чем в прошлом году. Для сравнения: в 2023 году 100-летний юбилей отметили 44 жителя Новосибирска, тогда как в этом году — уже 49.