Он застал Ленина — сколько лет самому пожилому новосибирцу

Posted 13 октября, 23:29
Published 13 октября, 23:29
Modified 13 октября, 23:29
Updated 13 октября, 23:29
По данным мэрии, к 7 октября 2024 года 11 человек отпраздновали свои 90-летние юбилеи, а 237 граждан достигли возраста 95 лет. исло столетних юбиляров в 2024 году выросло до 82 человек, что значительно больше, чем в прошлом году. Для сравнения: в 2023 году 100-летний юбилей отметили 44 жителя Новосибирска, тогда как в этом году — уже 49.
Это не предел для сибирской столицы: в феврале 2024 года одному из жителей исполнилось 105 лет. Стоит отметить, что среди долгожителей города традиционно преобладают женщины, что не удивительно, учитывая общие мировые демографические тенденции. Мэрия Новосибирска также обращает внимание на улучшение социальной поддержки пожилых людей, что способствует увеличению числа долгожителей.